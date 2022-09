Željko Vasić zbog jednog sebe krivi: "To ne sme da ima niko u našoj branši"

Pjevač Željko Vasić nikada nije išao linijom manjeg otpora da bi došao do većeg honorara. Ostao je dosledan svom muzičkom pravcu, a danas se može pohvaliti repertoarom koji obožavaju mnogi.

Ulizivanju i prozivanju nikada nije pribjegavao, što smatra svojom manom, s obzirom na to da je to kako kaže, mnogima adut za opstanak u muzičkoj branši.

"Ne volim laktanje. Ako bih mogao da izdvojim nešto kao manu koju ne sme da ima neko ko se bavi ovim poslom to je je ovo što imam ja. Ja kada vidim da je gužva u šesnaestercu ja se sklanjam, uopšte ne želim da se petljam i da razgovaram. Nema veze to što je tu nešto što je meni bitno, ja idem svojim putem i koštalo me je to u životu, ne samo u poslu", iskren je Vasić koji se vodi rečenicom kako sa budalom ne treba raspravljati.

Za sve što je postigao, svojski se potrudio, a kaže i da je bilo i trenutaka kada je zbog svog buntovništva i ispaštao.

"Mene ne može da poljulja ništa. Kada se izgradiš to jeste teži put, ali ja sam shvatio da ne želim da mnogo zavisim od nekih spoljnih faktora. U muzičkoj industriji postoje određena pravila, ali ja sam bio buntovnik i spreman da snosim posledice što ću uraditi po svom i ne kajem se", rekao je nedavno za Kurir.

