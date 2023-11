Žena Peđe Jovanovića priznala da su se pomirili

Ana Jovanović, žena pjevača Peđe Jovanovića, potvrdila je da su se pomirili i da je mužu nakon velikih problema koje su imali, a zbog kojih su se i rastali, dala drugu šansu.

Ona je to potvrdila na svom Instagramu kada joj je postavljeno pitanje da li se pomirila sa Peđom.

"Naravno da ću odgovoriti na to pitanje, jer je sada to očigledno. Sa njim sam od svoje 18. godine i još tad sam sanjala o skladnoj porodici koju smo napravili u međuvremenu", počela je Ana.

"Nakon svih prepreka na koje smo nailazili poslednjih godina, napokon mogu da kažem da je pobedila ljubav i iskrena borba za opstanak naše velike porodice", napisala je Jovanovićka.

Podsjetimo, Peđa je iskreno priznao da je on krivac za raspad njihovog braka.

"Omanuo sam u braku katastrofalno! Krenuo sam nekom stranputicom, a moj život u to vreme niko nije mogao da isprati! To je bilo jako naporno. Non-stop kafana, alkohol. Umesto da odem kući posle svirke, ja ostajem sa drugarima. Izmišljao sam različite gluposti! Izvinio sam se za sve i izvinjavam se i dan danas", priznao je Peđa.

"Ja svoju zakonitu suprugu nikada nisam preboleo, niti ću! Smatram da tu postoji šansa da se stvari vrate u normalu. Sada smo u fazi pomirenja i nadam se da će to biti kako treba. Ne pitam se samo ja, ali trudim se! Nekome je potrebno više da shvati gde greši, nekome manje. Meni je očigledno trebalo malo više, ali nikad nije kasno! Nisam uviđao svoje greške, ali je sada ta osvešćenost dovela do napretka i u mojoj karijeri! Mnogo sam grešio u životu, ali i na tome radim", zaključio je on u emisiji "Magazin in".

