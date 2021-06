Žena Saše Popovića: Možemo da priuštimo sve, a jedemo hleb i mast

Pjevačica Suzana Jovanović, supruga Saše Popovića, nedavno se vratila na muzičku scenu albumom koji je koštao 100.000 evra.

Iako važi za jednu od najbogatijih srpskih pjevačica, pogotovo nakon prodaje "Grand" produkcije i plate svog supruga, Suzana otkriva da s porodicom živi skromno i "normalno".

"Imala sam lepo detinjstvo na selu. Ispred kuće mojih roditelja je bila jedna klupica gde smo svi voleli da jedemo parče hleba i masti s malo aleve paprike preko. To je nešto najslađe za jelo, srpska 'nutela'. Najgore mi je bilo kada mi parče hleba padne na pod i to baš na onu namazanu stranu, pa se iznerviram. Hleb i mast su mi bili i ostali omiljeno jelo. I danas to obožavam da jedem", rekla je Suzana i nastavila:

"Sale, deca i ja volimo domaću kuhinju. Jedemo sarmu, bećarac, kupus, grašak, boraniju... To su nam omiljena jela iako možemo da priuštimo sve. Ne volimo ni suši ni neku drugu, eksperimentalnu hranu. Ljudi sigurno misle da jedemo zlatnim kašikama, ali mi smo jedna obična porodica koja živi normalnim životom", zaključila je ona za Hit.

Podsjetimo, Suzana Jovanović održala je 10. juna promociju novog albuma, poslije višegodišnje pauze kada je riječ o izdavanju novih pjesama.

Sve je finansirao jedan "sponzor", njen suprug Saša Popović.

"Ja sam od penzije sve ovo uspeo da isfinansiram. Moram da pozdravim glavnog sponzora. Pozdravljam Sašu Popovića, samog sebe!", sa osmjehom je rekao Saša.

Istakao je da je sve mnogo koštalo, ali on kaže da može javno da priča o ciframa, pošto uredno plaća porez.

"Mogu da pričam o ciframa jer ja plaćam porez. Sve što sam zaradio su bele pare, nemam crne, a sve ovo je mnogo koštalo. Ne žalim ni dinara jer je u pitanju moja supruga i njena želja. Ko će sve to da isfinansira ako ne ja kao njen suprug", rekao je.

Potom je objasnio koliko je precizno sve koštalo.

"Moja penzija je 700 evra. Ja sam 140 penzija uložio u sve ovo, pa ti izračunaj da je album koštao skoro 11 i po miliona dinara, odnosno 98.000 evra", istakao je Popović.

(Telegraf.rs)