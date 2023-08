Žika Jakšić otkrio zbog čega je završio u zatvoru

Humor Žike Jakšić je nešto bez čega javnost ne može, a šarmantni voditelj nerijetko sa publikom dijeli anegdote i uspomene iz svog bogatog života.

I to ne samo lijepe uspomene, već i one loše iz kojih se uvijek trudio da izvuče lekciju.

Malo ko zna da je Jakšić bio odličan đak i primjeran mladić, ali i da je u vojsci pravio greške koje su ga mnogo puta debelo koštale.

Vojnički dani u Somboru, u školi za desetare, uprkos njegovoj nedisciplini, ostali su mu u lijepom sjećanju, iako je prva tri mjeseca čistio WC i bio u zatvoru po kazni.

"Svi kukaju na vojsku, meni je to bilo super. Išao sam u zatvor 7 dana zato što sam tri puta išao na ručak. Pošto u Somboru imaju tri menze, ja sam išao u svaku da ručam. To je cirkus bio kada su me uhvatili. Bio sam dobar vojnik, mada sam prva tri meseca redovno čistio WC. Zaradim kaznu do dnevnika, pa je moje ime stalno bilo na tabli", ispričao je Žika svojevremeno.

Naravno, tu nije kraj Žikinim anegdotama! "Što na um, to na drum" parola je kojom se Jakšić kao mladić često vodio, pa je jednom prilikom ozbiljno nadrljao pred sam polazak u vojsku davne 1983. godine.

"Zabavljao sam se sa nekom devojkom, ma mnogo smo se voleli. Trebalo je da krenem u vojsku za dva dana, i ja budala, raskinem sa njom dva dana pred polazak, iz čista mira. A kakva je to ljubav bila… Te iste večeri odem sa društvom u hotel na neku proslavu, i kad je krenula pesma od Tozovca 'Nije sve još prošlo', dohvatio sam flašu sa stola i razbio sebi o glavu. Pukla mi je arkada, lila mi je krv". prisetio se Jakšić.