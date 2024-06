Žika Jakšić priznao zbog čega se rasplakao u emisiji uživo

Jakšić važi za nekoga ko je veliki emotivac, a sada je ispričao šta mu je to natjeralo suze na oči u emisiji.

Za vrijeme finalne emisije "Nikad nije kasno", voditelj i idejni tvorac ovog šou- programa, Žika Jakšić, je završio u suzama. Naime, dok je u finalu Muharem Hamzakadić Hamza izvodio pesmu "Čaršija", Žiki su oči zasuzile. Kako je priznao, njega su ponijele emocije jer se prisjetio svog rodnog mjesta, ali i majke.

"Dobro, to je bila specijalna emocija. Znaš ono, čaršija i majka na pragu, mene uvek to malo pomeri. Nisam pustio suzu, ali su mi zasuzile oči, to je sasvim u redu", istakao je voditelj.

Jakšić ne krije da je ponosan na uspjeh koji je emisija postigla, jer do sada takav format nije viđen na našim prostorima.

"Svaka nova sezona mi je još draža, iskreno. I ja sam ne znam kako bih to objasnio. Mi ne pravimo nikakve spektakle, to neka rade drugi. Mi radimo lepe stvari, do sada smo ih radili i radićemo isto. Nećemo ništa da menjamo. Apsolutno ništa. Biće samo novi kandidati koji isto lepo pevaju, isto divni ljudi. I mi ćemo biti isti, nikakav spektakl ne pravimo", rekao je Jakšić za "Grand".

