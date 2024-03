Žizel Bundšen progovorila o navodima da je varala Toma Brejdija

Otkad se saznalo za razvod Toma Brejdija i Žizel Bundšen, počele su da kruže glasine kako ga je varala.

Žizel Budnšen je riješila da se oglasi i demantuje sve navode o prevari.

"To je laž", kratko je rekla ona.

Žizel je sada u vezi sa svojim instruktorom joge, za koga se i pričalo da su otpočeli vezu dok je manekenka još uvijek bila u gradu sa Brejdijem.

"Stvarno ne želim od svog života da pravim tabloid. To je nešto što se događa mnogim ženama koje se okrivljuju kada imaju hrabrosti da napuste nezdravu vezu, odmah se etiketiraju kao nevjerne", istakla je ona za The New York Times.

Podsetimo, Žizel i Tom su se razveli nakon 13 godina braka u kom su dobili i dvoje djece.

