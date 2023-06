Zlata Petrović: Nekad sam za ludnicu, a nekad za bolnicu

Folk pevačica Zlata Petrović (60) otkrila je zbog čega dobro izgleda, ali i da se odlučila na jednu estetsku korekciju.

"Oko mene je uvek ljubav, volim, volim i uvek ću da volim. Izgledam mlađe? Od ludila... (smijeh) Nekad sam za ludnicu, nekad za bolnicu!", kazala je Zlata Petrović u svom stilu.

Tvrdi da najbolje izgleda u kućnom izdanju, a riješila je da zategne vrat, pa će uskoro posjetiti estetskog hirurga.

"Sve žene, moram da vam kažem, su mnogo lepše bez šminke, bez sređivanja... Ljudi ako hoće nešto da koriguju, što da ne, šta god da im smeta. I ja planiram nešto. Evo, non-stop stavljam nešto oko vrata, tu visi, sin me stalno proziva za to... Moram uskoro tu nešto da uradim. Kod mene se to nikad ne zna, samo u momentu odradim nešto. Preko noći, da uradim lepo... Ne treba preterivati, ni u čemu, pa ni u ovome", istakla je pjevačica, prenosi Prva.rs.