Zlata Petrović imala tri braka, sad priželjkuje mlađeg

Pjevačica Zlata Petrović već skoro 40 godina je na estradi i može se pohvaliti uspješnom karijerom, a uz to je uvijek imala dobar odnos sa kolegama.

Zlata je poznata kao neko ko nimalo nije sujetan, pa su tako u njenom slučaju prijateljstva na estradi moguća. Ona se godinama druži sa Lepom Brenom, koju izuzetno cijeni i puštuje, a za Kurir je otkrila da je mnogo toga od nje i naučila.

"Brena i ja se intezivno družimo nekih 12-13 godina. Neću da je hvalim, ali eto kad se osvrnemo na početak našeg prijateljstva, imala sam potpuno drugo viđljenje o njoj. Mislila sam da je nedodrljiva, a kad sam je bolje upoznala, shvatila sam koliko je ona sa svojom porodicom i prijateljima jedna najnormalnija žena. Mnogo toga sam pokrala od nje. Zahvalna sam Bogu što sam upoznala takvu osobu", rekla je Zlata.

Opšte je poznato da je ipak njena najbolja drugarica, koju naziva i sestrom, Goca Božinovska. Zlata je nedavno bila na svadbi Gocinog sina Mirka Šijana, te se dotakla i trenutka kada se od sreće popela na stolicu.

"Provela sam se fenomenalno na svadbi kod sina moje Goce. Ponela me je ljubav na toj proslavi, mislim da ni u jednom trenutku, nije bilo degutantno to što sam se popela na stolicu. Mislim da čak na svadbi sina Jova ne bi bila takva. Bila bih sigurno ukočena. Znam po Goci, koliki je to stres i pripreme, a ovde sam došla odmorna i pripremljena na veselje", rekla je pjevačica.

Petrovićeva je priznala da li priželjkuje da joj se uskoro i mlađi sin Jovan oženi. Takođe, otkrila je kakvu snajku želi.

"Jovan je mlad, tek ima 22. godine. Završava četvrtu godinu fakulteta. Dolaze devojčice kod njega, upoznajem se sa njima, ali ništa to nije ozbiljno. Ja bih najviše volela da on nađe ženu, devojku, da je prošla sve. Upravo pevačicu. Kad god su mu dolazile devojčice kući, ja uvek kažem " Kako je fina i vaspitana", a on mi kaže "Molim?". Te fine su najopasnije. Pevačice su pre svega, dobre majke, domaćice, tako da bih najviše volela kad bi se odlučio za njih", rekla je ona,

Na pitanje koja je od pjevačica zapala za oko njenom sinu, Zlata nije htjela da previše da govori.

"Ne bih pričala otkrivala ko je u pitanju. Tu su istih godina, dve godine više ili manje", rekla je.

Još kao veoma mlada, Zlata je uplovila u bračne vode. Ona se još kao šesnestogodišnjakinja udala za čovjeka kojeg nije volela, a kada je postala punoljetna već je bila u trećem braku.

Iako je imala buran ljubavni život, pevačica je sada ispričala da nema emotivnog partnera.

"Moje ljubavno stanje je nikakvo. Trenutno nemam emotivnog partnera. Mislim da se to desi. Ja sada i nemam kad za ljubav, jer se uvek dam cela. Možda kad završim sa majstorima po kući i nađem nekog", rekla je Zlata kroz smijeh za Kurir.

Dodala je da joj ne bi smetalo da nađe mlađeg dečka.

"Tu pravilo ne postoje, i niko ne gleda godine. Ne bi mi smetalo da nađem dečka mlađeg od sebe, pa i 10 godina mlađi, što da ne. To apsolutno nema nikakve veze ako se neko slaže", završila je folkerka.