Zlata Petrović kupuje grobno mjesto

Pjevačica Zlata Petrović otkrila je da ima svoj crni fond i da ozbiljno razmišlja da do kraja ove godine kupi grobno mjesto za sebe.

Folkerka ističe za Kurir da ju je nemaština natjerala da nauči kako se raspolaže parama, koje je mnogo zaradila tokom svoje karijere na brojnim romskim proslavama i koncertnim turnejama.

"Nikada nisam ostajala bez dinara u novčaniku jer sam uvek vodila računa. Počela sam da razmišljam o crnim danima i sebi sam poslednja karika. Ako ja nemam, nema ko sutra da mi pomogne. Pomogla sam celoj brojnoj familiji da se skući, kako svojoj deci tako i njima. Bila sam uz njih i fizički i psihički", rekla je Zlata.

Kaže da ima svoj crni fond za ne daj bože.

"Jednostavno su me život i nemaština naučili da štedim i odvajam sa strane. Ne živim od danas do sutra, već raspoređujem kako i koliko mogu. Mogla sam preko noći sve da izgubim, ali pazila sam. Nisam se odavala ničemu lošem, što bi moglo da utiče na moj život i novčanik. Međutim, nikad se ne zna. Život je čudo, sutra može da se desi zemljotres i niko ništa više neće imati. Ali bez obzira na to, meni ovaj crni fond daje neku malu sigurnost. Radila sam toliko godina, ne bih mogla da dozvolim sebi da živim u podrumu. I svoju penziju sam završila po protokolu. Razmišljam o budućnosti. Sutra ću sebi i grobno mesto da kupim, odvojila sam novac. To je život. Dešava se nešto čudno, otkud znam gde će me odneti. Šta ću, zato i ne ostajem bez novca", kaže pjevačica.

Zlata ističe da se mnogi sa estrade foliraju u javnosti da posjeduju kule i gradove, a da kod kuće jedva imaju šta da jedu.

"Mene niko nikada u životu nije ništa učio, samo sam 'krala' od ljudi. Roditelji nisu mogli ničemu da me nauče, a u tom podneblju ljudi su živeli skromno. Brzo me je život odveo i rekao mi: 'Ti moraš da radiš i zaradiš.' Tako sam i radila. Ja sam čovek koji strašno vodi računa o prioritetima. Nije mi važno da budem sređena na ulici cakum-pakum, a s druge strane, da nema ker za šta da me ujede, da dugujem i bogu i narodu, da nemam kućište. Većinom tako rade ljudi", kaže pjevačica.

Istakla je da neke njene kolege puše najskuplje cigarete, a kod kuće motaju travu.

"Pitanje je da li imaju šta da jedu. Ja to u životu ne bih radila. Kakva sam na pijaci, takva sam na sceni i u emisiji. Meni se nije promenio ni rečnik niti išta drugo. Idem, bre, kako ja idem", rekla je folkerka.