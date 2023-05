Zlata Petrović otkrila zašto se udala za Peju

Folk pjevačicu Zlatu Petrović, prema njenim riječima, bije glas da je poznata po tome što vraća muževe njihovim ženama.

U emisiji Sceniranje kod Ljiljane Stanišić ona je potvrdila da je s pravom prati takva reputacija.

"Vidim da često citiraju to da postoji neka naša poznata pevačica, ne kažu baš ime i prezime koja vraća muževe njihovim ženama. Ja sam čoveka koji je živeo sa ženom u stanu za koju nije papirološki vezan nagovarala da se vrati svojoj bivšoj supruzi i svom detetu. Ja sam radila na tome da iako je to njegova bivša supruga, bude svestan da je to majka njegovog deteta. On treba i mora to da uradi jer jedino tako možemo da opstanemo", rekla je pjevačica.

Kaže da se svojevremeno udala za poznatog voditelja Zorana Pejića Peju velikim dijelom iz razloga što je bio jako dobar i pažljiv prema njenom sinu.

"Ja sam se za Peju udala zato što je prema mom Mikiju bio predivan kao..ma to ne može rečima da se opiše! Za to ću mu ceo život biti zahvalna. To je bilo presudno da se ja udam za Peju upravo zbog mog deteta", rekla je.