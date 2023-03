Zlata Petrović otkriva kako je Peja poslije operacije

Voditelj Grand televizije Zoran Pejić Peja operisao je srce prije mjesec dana. Ugrađena su mu tri bajpasa, a on se trenutno oporavlja.

Gostujući u jednoj tv emisiji njegova bivša supruga Zlata Petrović otkila je koliko se zabrinula za njega i kako napreduje oporavak.

"Kako da se ne zabrinem, to je suvišno pitanje. Brinula bih da se ne znam kome desi, a ne ocu mog deteta. Super je sada, sve je to lepo prošlo, on je bre jak čovek i mora da bude dobro", rekla je Zlata.

Iz braka sa Pejom Zlata ima sina Jovana, dok je starijeg sina Mikicu dobila u braku sa pjevačem Hasanom Dudićem.

Podsjetimo, Peja se prije nekoliko dana oglasio za Grand i tom prilikom je otkrio kako je protekla opracija i kada se vraća pred televizijske kamere.

"Evo prošlo je više od mesec dana, osećam se super, rane su sve zarasle, redovno idem na kontrole. Skoro sam izvadio konce, a posle toga sam išao na kontrolu kod doktoke Emilije. Kontrolišu i srce, ali i sve ostalo, meni su ugrađena tri bajpasa, doktori su zadovoljni i ide sve super. Oporavak se skoro završava i 27og počinjemo sa snimanjima i radom, krećemo sa emisijama", rekao je on za Grand.