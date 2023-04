Zlata Petrović progovorila o bivšem suprugu i njegovoj operaciji na srcu

Pjevačica Zlata Petrović zapostavila je obaveze koje je imala kako bi se našla bivšem mužu Zoranu Pejiću Peji koji je nedavno imao operaciju srca.

Zlata je priznala da je sa Pejom, sa kojim ima sina Jovana, u dobrim odnosima, te je otkrila kako se osjeća nakon intervencije koju je imao.

"Peja je sada super, oporavlja se odlično i to je najbitnije. Šta da se radi, znao je da ima problem, da to mora da se reši i hvala Bogu da je sve kako treba. Život je to sve, ne znamo šta sve može da nas snađe. Čujemo se sada redovno i opet smo bliski", rekla je Zlata, koja se osvrnula na Vesnu Zmijanac.

"Stalno se čujemo, ali sam uzela i Nikolijin broj da Vecu ne opterećujem mnogo, jer se ona sada oporavlja. Šta da radiš, Vesna je zmaj, mora da se oporavi i da ide dalje. Ona je jaka žena, preguraće sve to. Kad te tako nešto strefi nemaš vremena mnogo da razmišljaš, nego to ti je što ti je i bori se. Nikolija je stalno uz nju, tako da sve to ide u pravcu u kom treba. Šta smo sve prošli dobro smo i živi", rekla je ona.

Pjevačica je ponosna na svog sina, ali je i prokomentarisala navode da ga jure starlete.

"Meni je bitno da on bude dobar čovek i stvarno sam ponosna na njega. Mi smo pre svega drugari i veruj mi da o svemu razgovaramo jer smo takav odnos izgradili. E sad, nešto što baš nije za moje uši on to podeli sa drugarima, ali generalno sam upućena u sve. On je još mlad, ja sam mu rekla da treba da se iživi, da se provede, pa kad dođe vreme da se ženi ja ću biti baš srećna. Snajku bira on, a ne ja, nikad se mešala nisam, ni starijem sinu, ni njemu. Meni je dobra ona koja je dobra njemu, pa čime god da se bavi. Ako oženi starletu, šta ću mu ja, sam je tako birao jer mu je lepo", rekla je Zlata za Star.

Zlata je prokomentarisala i aferu oko Snežane Đurišić i afere mito u "Zvezdama Granda". "Gluposti! Ja Snežanu znam sto godina i nikada nisam čula takve priče o njoj. Ceo život radimo te svadbe i veselja, nikad za ženu ništa ružno nisam ni načula. Ja ne znam onog dečka, ni njegovu porodicu, ne mogu ja da pričam o ljudima, ali što se Snežane tiče nju znam u najboljem svetlu. Pa, valjda bi se negde znalo i čulo da je žena u tom nekom filmu. Smešna je priča. Niko u to nije ni poverovao", rekla je ona.