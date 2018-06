Zlatan Ibrahimović kupio jahtu vrijednu sedam miliona evra

Fudbaler LA Galaksija Zlatan Ibrahimović totalno je promijenio svoj život nakon što je napustio Evropu i prešao u SAD, a nošen silnim novcem koji zarađuje odlučio je sebe počastiti novom jahtom.

Nova jahta popularnog Zlatana duga je čak 30 metara, a pravi je poznata italijanska firma Ferretti.

Ime ove luksuzne jahte je Riva 100 Corsaro, a model se počeo proizvoditi 2016. godine. Početna cijena je manja od sedam miliona evra, a jahta ima velike prozore s obje strane što joj daje mogućnost za spektakularan pogled iz kabine.

The Riva 100' Corsaro: the sensation of a timeless masterpiece. pic.twitter.com/EgZuiirC9T