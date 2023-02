Zorana Pavić otkrila detalje burne situacije u kafani

Pjevačica Zorana Pavić sa samo dvadeset i četiri godine privukla je veliku pažnju javnosti, još kada je nastupala sa grupom "Frenki".

Taj period mnogi nazivaju kao ludo i brzo vrijeme te ne čudi što se Zorana susretala i sa ljudima koji su bili sa druge strane zakona, o čemu je riješila da progovori.

"Na početku karijere su mi razni moćni ljudi pravili ozbiljne probleme! Terali su me da im pevam besplatno! Za to je znao jedan moj kolega, koji se družio s Giškom. U jednom od razgovora mi je rekao: „Giška ti je poručio da ako imaš bilo kakav problem, možeš slobodno da mu se obratiš za pomoć“. Iako je bio kriminalac, imao je kodekse ponašanja od kojih nije voleo da odstupa. Nikad se nismo upoznali, pa tako ni do današnjeg dana ne znam da li je to zaista rekao ili je kolega samo hteo da me smiri u toj stresnoj situaciji. Prijatelji su mi pomogli da to rešim. Nikad mi nije bio problem da pevam besplatno, ali isključivo kome ja hoću", počinje priču Zorana.

S obzirom na prirodu njene profesije, Zorana je često bila u prilici da sa takvim ljudima sedi za istim stolom te se prisetila i jedne anegdote sa Radetom Ćaldovićem Ćentom.

"Bila sam s Majom na kafi, da se dogovorimo oko nastupa u jednoj poznatoj beogradskoj diskoteci. Tad nisam znala s kim se zabavlja. Na nastupu se samo pojavila s Ćentom. Pre početka svirke sedeli smo za istim stolom. Rekla sam drugu koji je bio u našem društvu: „Bože, hoće li ovaj čovek progovoriti makar jednu reč?!“ Ućutkao me je kao iz topa: „Jesi li ti realna?! Znaš li ti uopšte ko je to? Zbog naše bezbednosti bolje ti je da pevaš i ne progovaraš“. Srećom, nastup je bio uspešan, ali me i danas fascinira činjenica da čovek, iako smo satima sedeli zajedno, nije progovorio ni reč", prisjetila se pjevačica u razgovoru za Informer.

(GrandTV)