Zorana Simeunović umalo završila u zatvoru

Pjevačica Zorana Simeunović nakon odmora u Egiptu otkrila zbog čega se nižu kritike na njen račun.

"Mnogi me kritikuju jer kažu da se moj suprug uz mene ugojio, a on na to odgovara da je to zbog toga što ga ne jedem, da ga jedem bio bi mršav, a ovako se goji ", objasnila je Zorana, pa otkrila zbog čega je zamalo završila u egipatskom zatvoru:

"Zamisli da roniš, izvučeš koral i da ga ne poneseš sa sobom, stvarno bi bio greh. Kazna za to je zatvor, a ja samo još tamo nisam bila. To su iglice, naravno da je postojao strah, ali kada nešto voliš onda gledaš da do kraja istraješ u tome i da ga poneseš kući. Meni nisu prevrnuli kofer jer sam im namignula".

Zorana je otkrila i kako je njen suprug reagovao nakon što je ukrala koral i ilegalno ga ij preko granice.

"Nisam inače neko ko se bavi ilegalnim stvarima, a mi pevači smo etiketirani. Žao mi je što je to tako jer smo sve majke, žene, sestre istovremeno", rekla je Zorana, pa dodala:

"Prenositi korale preko granice stvarno jeste veliki problem. Moj suprug je okrenuo glavu od mene, pretvarao se da me ne poznaje. Da su me uhapsili ne bih bila prva, bitno je da me nisu nahvatali negde, ispod neke trešnje. Korali su OK".