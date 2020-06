Zorannah: Nikada ne bih mogla da budem samohrana majka

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah, otvorila je dušu i priznala da je užasno nerviraju ljudi koji joj spočitavaju da je vrijeme za udaju i bebu.

"O svom ljubavnom životu ne pričam, valjda imam i ja pravo nešto da sakrijem, ali jesam srećna i zadovoljna. Nisam spremna da postanem majka, smatram da mi nije još vreme. Smara me to što ljudi pričaju da imam 30 godina i da po nekim standardima moram da rodim dete. Porodica se planira, nisu to stvari koje se rade tek tako. Želim da rodim dete čoveku kojeg volim i uz kojeg sam sigurna. Nikada ne bih mogla da budem samohrana majka", rekla je blogerka.

(Kurir)