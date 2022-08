Zorica Brunclik otkrila "ludosti": Ošišala sam se do glave zbog Kemiša

Brakom za primjer i nakon toliko godina zajedničkog života mogu se pohvaliti Zorica Brunclik i Kemiš, koji su i danas zaljubljeni kao i prvog dana.

Kao i svaki odnos i njihov je prošao kroz različite faze, a Zorica je ispričala kakvu je "ludost" jednom učinila upravo zbog svog supruga.

"Zbog ljubavi sam se ošišala maltene do glave pošto mi je Kemiš rekao da to uradim. To je neka naša faza, on je meni rekao da sam demode i da postoji frizer za te moderne frizure i ja odem i ošišam se", ispričala je pjevačica, koja je ubrzo shvatila da je napravila grešku.

"Jao majko, kako je to bilo strašno, pokajala sam se čim sam izašla iz salona, a što je najgore kada me je video, on jedva da je primetio. Džabe sam se šišala, sada to ne bih uradila šest puta da mi kaže", iskrena je bila Brunclikova.

Koliko god oni bili primjer idealnih supružnika postoje neke stvari koje Zoricu nerviraju kada je njena druga polovina u pitanju.

"Ne gasi svetlo uopšte po kući. Ko šta radi, ja samo idem i gasim svetlo za njim. Ja samo gunđam, on govori kako zaboravlja. Pa ne može godinama da zaboravlja, isti je problem i danas - otkrila je pevačica u emisiji "Zvezde Granda, specijal".

(Telegraf.rs)