Zorica Brunclik otkrila tajnu mladalačkog izgleda

Pjevačica Zorica Brunclik izjavila je da je njen recept za mladalački izgled vođenje ljubavi.

Osim savjeta za dobar izgled, prokomentarisala i navode da se prije Nove godine išla pod nož.

"Smršala sam! Jesam! Mesec dana ne jedem ništa, odnosno naučila sam da probušim kašiku. Svako može da me pogleda, da mi priđe, da vidi šta se tu promenilo. Mislim, ne može baš svako. Ako mislite da lepo izgledam, onda vam preporučujem ljubav tri puta dnevno, kao što ja imam s mojim Kemišem. To me održava u formi", kazala je pjevačica, prenosi Pink.