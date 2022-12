Zorica Brunclik žali samo zbog jedne stvari u karijeri

Folk zvezda Zorica Brunclik nedavno je dobila Oskar popularnosti u emisiji „Pesmom za dušu“ i to za najbolji koncert u 2022. godini koji je održan kajem juna na Tašmajdanu.

Pjevačica ne krije sreću zbog ove prestižne nagrade, ali i otkriva da je dugo priželjkivala neku drugu koji do sada nije dobila.

"Prvi put u karijeri dobijam nagradu za koncert godine, sve sam prošla, nisam dobila jedno nagradu za lepotu, to me nije htelo. Sve sam moguće kategorije prošla kada su nagrade u pitanju, pa i Oskari, ali samo nisam tu kategoriju dobila, ali evo večeras dobijam nagradu za najbolji koncert. To je jedno veliko priznanje, mada je od koncerta prošlo samo nekoliko meseci", rekla je ona.

Zorica je priznala i koliko joj danas prijaju ovakve nagrade nakon toliko godina uspješne karijere i hit pjesama koje su ostale upisane kao evergrin numere u narodnoj muzici.

"Kad mi neko kaže pokloni nisu bitni, pa kako nije, meni su bitni. Bitni su mi i pokloni i priznanja, ali zavisi koja, mora da ima neku specifičnu težinu i neko pokriće ta organizacija ili ljudi koji to dodeljuju", dodala je ona i otkrila da li je nekada prebrojala koliko je do sada priznanja dobila u karijeri:

"Nisam, ali sam konstatovala da moramo da olobodimo mjesto i da nema gdje da stane ova nagrada. Rekla sam Miroljubu da mora da kupi još jednu vitrine".

(GrandTV)