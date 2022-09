Zorica Marković oduševljena Batistutom: "Prevrnuću Beograd da ga nađem"

Svjetska fudbalska legenda Gabrijel Batistuta nalazi se u srpskoj prijestonici, a povodom toga oglasila se i Zorica Marković.

Svi su upoznati s tim da je pjevačica njegov ogroman fan, kao i da Gabrijel uvažava njeno veliko poštovanje, a s obzirom na to da su oni sada nikad bliže, za Telegraf.rs Zorica je otkrila kako se osjeća, kao i da li će doći do susreta.

"Batistuta je tip mog muškarca, nikada se nisam šalila što se tiče njega. Takva veličina, čovek je nedokučiv", rekla nam je ona, i dodala:

Zorica je dodala i da je bila na nekih 300 metara od njega.

"Mislila sam da ću umreti. Ja sam odletela avionom do Irske, i znala sam da će on biti tamo na nekom skupu. Dovoljno mi je bilo to što sam ga videla, naravno nije moglo da se priđe", rekla je Zorica.

Pjevačica je otkrila šta nju to konkretno privlači kod legendarnog fudbalera.

"Ne radi se samo o fizičkom izgledu. Prvo njegova harizma je nešto posebno, drugo, on me je oduševio kad je napustio u najvećem jeku slave. Kod nas se kaže 'kad je najslađe treba prekinuti', a to mogu samo veliki genijalci i veliki ljudi da urade. E to je jedna veličina", otkrila nam je ona.

Zorica je rekla da se nada da će joj neko javiti njegovu lokaciju.

"Ja ću ceo Beograd da prevrnem da ga nađem", rekla je Zorica kroz smijeh.

