Zorica Marković se udaje treći put, mladoženja 20 godina mlađi

Zorica Marković je jedna od najpoznatijih pjevačica narodne muzike, a sada je otkrila da se udaje i treći put.

"Ja sam se dva puta udavala, sve je bilo tradicionalno. Jednom je bilo crkveno i dva opštinska", rekla je Zorica, a onda otkrila jednu bitnu informaciju.

Pjevačica ne krije da voli mlađe muškarce, a sada je specijalno otkrila da se jedan zaljubio u nju.

"I sada hoće jedan da me ženi. On je 20 godina mlađi, samo čekam prsten. Mladoženja je malo viši od mene i mislim da ću morati štikle da nosi i verovatno belo odelo, ali razmisliću do maja sledeće godine. Tada ćemo organizovati svadbu", rekla je pjevačica za Informer.