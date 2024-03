Zorica progovorila o razvodu Dragane i Tonija

​Dragana Mirković i Zorica Marković znaju se decenijama, ali pjevačica ističe da je u potpunom šoku zbog vijesti da joj se koleginica razvodi.

"Da mi je bilo ko rekao da Dragana i Toni imaju bilo kakvu vrstu problema u braku, ja bih rekla da je to nemoguće. Prvo sam mislila - svašta se piše o svima, pa na kraju krajeva i o meni su svašta pisali. Međutim, kada je i ona potvrdila, bilo mi je jasno da je istina. Draganu jako volim, dobre smo, znamo se sto godina, uvek je bila ista prema meni. Lepa, uspešna žena" počela je Zorica.

Nastavila je:

"Draganu duže znam, ona je moja koleginica, ali Toni je prema meni bio uvek gospodin i ja ne mogu da držim ničiju stranu" kazala je Zorica, ali je naglasila da je uvijek na ženskoj strani, kada je ona na bilo koji način oštećena.

O razlozima kraha braka, kaže da neće da zalazi.

"Mi možemo samo da nagađamo, ali smatram da u to ne treba dirati. Oni su stvarno bili primer dobrog i uspešnog braka na estradi u svakom smislu reči" objasnila je Zorica za "Svetski Radio".

Na žestoku objavu Jelene Karleuše kojom je jasno aludirala i na razvod Dragane i Tonija, Zorica kaže:

"Možda Jeca nešto više zna od mene. Ako je tako, onda okej. Nije ona to džabe izjavila, možda ima neke informacije vezane za ovaj slučaj, a možda i neke generalno. Složila bih se sa njom da su te prevare u braku generalno više sa muške strane" rekla je Markovićeva.

I sama je, priznala je, bila prevarena.

"Znam brakove gde je muškarac prevario ženu posle 30 godina braka, u njegovim šezdesetim godinama. Da li se osećaju nemoćni, kao, oni su 'muškarčine', pa da se dokažu, pa pogreše. Ali, to ih košta mnogo. Mislim da je žena uvek žrtva u svakom smislu reči, bez obzira na ravnopravnost. Mislim da to nije u redu, ali nikada se to neće promeniti. To je bilo otkako je sveta i veka" rekla je pjevačica.

Na priče da Toni već mjesecima živi sa drugom ženom, Zorica se iznervirala.

"Ako je tako, to je sramota! Dragana to nije zaslužila. To sam sigurna. Ona je žena dama, majka..." zaključila je Markovićeva, uz poruku upućenu Dragani - da bude jaka, prenosi "Telegraf".

