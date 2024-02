Zvijezda "Gospodara prstenova" raskinuo sa 54 godine mlađim momkom

Zvijezda franšize filmova "Gospodar prstenova", Ijan Mekelen (utjelovio ulogu Gandalfa), raskinuo je sa svojim 54 godine mlađim momkom Oskarom Konlonom Morijem.

Naime, njih dvojica su bili u vezi preko godinu dana, a imali su velike ambicije.

"Oskar je pričao prijateljima i porodici o svojim velikim planovima sa Mekelenom. Čak je rekao da misli da će se vjeriti", rekao je izvor za "The Mirror".

Izvor je još dodao:

"Mekelen nije imao momka 20 godina. On zaista nije čovjek za brak. On ne želi da neko živi u njegovom domu. Uživa u tome da ima nekoga kada je na turneji. Zaljubljuje se, a onda čim se zaljubi u njih, posvađa se s njima", dodao je on.

Inače, Mekelen je nedavno govorio o tome da njegovi roditelji nikada nisu saznali za njegovu seksualnu orijentaciju, jer su preminuli prije nego što je to iznio u javnost, tačnije 1988. godine.

Rekao je da je kao mladić rizikovao krivično gonjenje ako je otvoreno gej, pa je morao da krije ko je od svih, uključujući i svoje roditelje, prije nego što su umrli. Ali on je pohvalio zakone koji su sada na snazi u Velikoj Britaniji i kaže da nikada ne prestaje da priča o tome da je gej, šaleći se voditelju da "nadoknađuje izgubljeno vrijeme".

Mediji navode da mu je majka umrla kada je imao 12, a otac kada je imao 22 godine, prenosi "CDM".

