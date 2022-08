Zvijezda Hari Poter filmova izbačena iz aviona

Zvijezda Hari Potera, Metju Luis ljut je na "Air Canada" nakon što je neceremonijalno izbačen iz prve klase na nedavnom letu u Americi.

Luis, koji je glumio Nevila Longbotoma u svih osam filmova o Hariju Poteru, oglasio se u petak na društvenim mrežama kako bi ispričao svoje iskustvo s najvećim kanadskim vazduhoplnim prevoznikom.

“Potvrđeno. Air Canada je najgori vazduhoplovni prevoznik u Sjevernoj Americi. I to nešto govori", tvitovao je Luis na svom Twitter nalogu.

U nizu odgovora drugim korisnicima društvenih mreža, 33-godišnji britanski glumac otkrio je da je bio rezervisan let prvom klasom od Orlanda do Toronta tom aviokompanijom.

Ali, kada je stigao do izlaza prve klase, tvrdio je da mu je predstavnik vazduhoplovne kompanije poderao kartu i prebacio ga u ekonomsku klasu, navodeći kao razlog "puni kapacitet".

(Joe)

Confirmed. @AirCanada is the worst airline in North America. And that’s saying something.