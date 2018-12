Zvijezda Harija Potera: Ne znam koliko para imam

Rupert Grin (30), zvijezda "Hari Poter" franšize, otkrio je u najnovijem intervjuu da ne zna koliko je novca zaradio nakon uloge Rona u čak sedam dijelova ovog filma.

"Zapravo nemam pojma koliko novca imam. Ne bih mogao ni da nagađam čak. Ne motiviše me to previše. Da, udobno mi je i to je dobra stvar u vezi sa tim valjda. Drago mi je što je taj novac tu, ali nisam mnogo fokusiran na to", rekao je on u intervjuu za "Radio Tajms" magazin.

Rupert se proslavio ulogom Rona Veslija pored kolega Danijela Redklifa i Eme Votson. Imao je samo 11 godina kada je postao član "Hari Poter" ekipe, a ranije je pričao da su mu plaćali "nenormalne sume" i da je to uticalo na njegov privatni i društveni život.

"Borim se da se sjetim života prije slave. Mislim da sam se bio izgubio usput. Nekada samo želiš da odeš na roštilj. Imao sam taj osjećaj da propuštam normalne stvari", rekao je tada glumac.

Iako Rupert ne zna koliko je zaradio, tu je Gugl da kaže - procjenjuje se da je samo od "Harija Potera" dobio 28 miliona funti.