Zvijezda "Igre prijestola" podigla tužbu protiv Mensona

Britanska glumica Esme Bjanko (38), koja se proslavila u seriji "Igra prijestola", podnijela je tužbu protiv bivšeg dečka, muzičara Merilina Mensona (52) za silovanje i nasilno ponašanje prema njoj.

Ona je 15. žena koja je optužila poznatog muzičara za seksualno zlostavljanje.

Ona tvrdi da ju je Menson silovao u maju 2011. godine i u jednom dijelu tužbe stoji da ju je "uz drogu i pod prijetnjom sile natjerao na seksualna djela".

U tužbi se još spominje i da ju je seksualno iskorišćavao dok je bila "u nesvijesti ili u stanju u kojem nije mogla da pristane na takav čin", piše BuzzFeed News.

Mensona takođe tuži i zbog kršenja američkog Zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima. Naime, Bjanko tvrdi da joj je na prevaru obećao mogućnosti za rad u SAD, za koje je znao da se nikada neće ostvariti.

"Miješajući se u postupak izdavanja vize gospođe Bjanko, uspio je kontrolisati gospođu Bjanko", stoji još u tužbi.

Sve je počelo kada je Menson pitao Bjanko da glumi u spotu za pjesmu "I Want to Kill You Like They Do in the Movies", koji nikada nije objavljen. Kaže da je tokom snimanja jedva spavala i jela i da joj je Menson davao kokain.

"Bio je nasilan, vezao me je kablovima, udarao bičem, koristio seksualne igračke. Osjećala sam se prestravljeno, ali sam rekla samoj sebi: "Menson je samo teatralan. Stvorićemo veliku umjetnost", rekla je ranije glumica.

Bjanco tvrdi da su prvo bili u vezi na daljinu, a otkrila je i intimne detalje i rekla da ju je Menson grizao tokom odnosa. Početkom 2011. godine je iz Engleske otišla u Los Anđeles da živi sa njim. On joj je potom diktirao kada može da spava, šta može da obuče i kada može da izađe iz stana.

"Osjećala sam se kao njegov zatvorenik. Dolazila sam i odlazila kada je on želio. Kontrolisao je s kim sam pričala. Porodicu sam zvala skrivajući se u ormaru", ispričala je ranije Bianko, a Menson joj je navodno više puta nožem rezao stomak.

"Sjećam se samo da sam ležala i nisam se borila. Bio je to posljednji trenutak u kom sam izgubila svaki osjećaj nade i sigurnostI", ispričala je glumica tada.

Pobjegla je iz Mensonove kuće u junu 2011. dok je on spavao. Tome je prethodio incident kada ju je Menson jurio sjekirom oko kuće.

Diskografska kuća "Loma Vista Recordings" raskinula je nedavno ugovor s Merilinom Mensonom nakon što ga je pet žena optužilo za seksualno zlostavljanje, mučenje, pa čak i silovanje.

