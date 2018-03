Zvijezda i u 86. godini "ušla" u haljinu iz 1962.

U istoj haljini je prije 56 godina bila na sceni "Kodak teatra" kada je dobila Oskara za najbolju sporednu glumicu. Sada se portorikanska pjevačica i glumica Rita Moreno pojavila u istom stajlingu, glamuroznija nego ikad.

Rita je sa 30 godina i sada sa 86 ponijela isti model haljine.

Haljina je izrađena na Filipinima i to je sve što je glumica otkrila o njoj, a jedina promjena na njoj u odnosu na davnu godinu kada je blistala u ostvarenju "West Side Story" je gornji dio koji je sinoć otkrio puno više kože nego ranije.

Haljinu je ovoga puta upotpunila sa mnogo više detalja. Velike zlatne cvjetove na haljini iskombinovala je s minđušama u obliku cvijeća i raskošnom zlatnom ogrlicom i svemu je dodala i crnu traku za kosu i duge crne rukavice koje su kombinaciji osigurale dozu drame i glamura.

Inače haljina je izrađena od tradicionalnog materijala od koga se pravi japanski kimono.

"Ova haljina je sve vrijeme visila u mom ormanu. Mislila sam da je uništena, ali sam se baš iznenadila kada sam je ugledala u nepromijenjenom izdanju. Odmah sam poželjela da je obučem. Samo sam se malo poigrala sa detaljima", rekla je Moreno za CNN.

Rita Moreno wearing the same dress she wore to the ‘62 #oscars just proves she honestly IS Lydia from #OneDayAtATime. I love her so much