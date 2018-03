Zvijezda serije "Seks i grad" u trci za guvernera Njujorka

Američka glumica Sintija Nikson, poznata po ulozi u televizijskoj seriji "Seks i grad", saopštila je da će se kandidovati za guvernerku američke savezne države Njujork.

"Volim Njujork i objavljujem svoju kandidaturu za guvernerku", navela je Sintija Nikson na društvenoj mreži Tviter.

Sintija Nikson, rođena 9. aprila 1966. godine u Njujorku, dobitnica je nagrada Emi, Gremi i Toni, a najpoznatija po ulozi Mirande Hobs u seriji "Seks i grad".

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD