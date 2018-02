Zvijezde u crnoj odjeći na crvenom tepihu

Zvanice na sinoćnoj ceremoniji dodjele nagrada Britanske akademije za filmsku umjetnost, BAFTA, došle su u crnoj odjeći u znak podrške kampanjama protiv seksualnog uznemiravanja "Ja takođe" (Me Too) i "Vrijeme je" (Time"s Up).

Pojedine holivudske zvijezde bile su u pratnji aktivista za ljudska prava, prenosi BBC.

Mnogi su nosili i značke kampanje "Vrijeme je", posvećenoj žrtvama seksualnog uznemiravanja i eksploatacije.

Dodjeli nagrada prisustvovao je i princ Vilijem sa suprugom Kejt Midlton koja je trudna.

Ona je za ovu priliku ipak obukla tamno zelenu dugačku haljinu sa crnom tašnom i cipelama, prenosi Dejli Mejl.

Uoči svečanosti, stručnjaci su ukazivali da pripadnici kraljevske porodice nose crnu odjeću samo na sahranama, tako da bi Kejt sa crnom odjećom prekršila protokol.