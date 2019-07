10 trikova za jaču erekciju i bolji seks

Penis je najtemperamentniji dio tijela kod muškarca i "uzbuđuje se" kada je njemu po volji, pa se tako može pokazati u punom sjaju kada zatreba, ali i da podbaci onda kada je to od presudnog značaja za nastup i ego muškarca.

Ukoliko podbaci u krucijalnom momentu to može da bude izuzetno frustrirajuće za oba partnera. Prema istraživanju objavljenom u Američkom medicinskom žurnalu, 85 odsto muškaraca starosti od 20 do 39 godina mogu uvek ili skoro uvek da dožive i održe erekciju.

To znači da čak 15 odsto njih ima povremeno ili stalno probleme da je dožive. Isto istraživanje otkrilo je da samo 20 odsto muškaraca starosti od 40 do 59 godina mogu da dožive erekciju svaki put kada požele seks.

Iako je teško predvidjeti kada će vas vaš "ponos" izdati, postoji par koraka koje možete da preduzmete pred akciju kako bi vaša erekcija bila jaka tokom cijelog odnosa.

Isprobajte prsten za penis

Ova igračkica u obliku slova "O" koja se postavlja na penis može da vam pomogne da se krv zadrži u penisu kad vi to poželite. Pogledajte koji se proizvodi nude na tržištu i odaberite onaj koji će vam najviše odgovarati.

Uplatite teretanu

Kardio, kardio i opet kardio! Prema riječima urologa doktora Rajana Berglunda, cirkulacija je ključ za zdravu erekciju i ništa ne potpomaže prokrvljenost udova kao aerobik vježbe. Ne samo da ćete biti u formi i izgledati lijepo, već ćete biti i u punom sjaju kada je u pitanju seks.

Ostavite cigarete

Pušači su ocijenili svoj seksualni život solidnom peticom na skali od 1 do 10, a nepušači jakom devetkom. Pušenje izaziva impotenciju, utiče na erekciju i veličinu penisa. Penisi pušača su manji nego kod nepušača, a pored toga oštećuje i krvne sudove i tkivo penisa. Nema boljeg razloga da ostavite cigarete od boljeg seksa, je l da?

Nastavite da pijete kafu

Kafa može da vam pomogne kod problema koji se javljaju "ispod pojasa". Muškarci koji piju 2 do 3 šoljice kafe dnevno imaju manje šanse da im se razviju problemi sa erekcijom.

Obavite vazektomiju

Ukoliko ste završili sa decom, razmislite o zatvaranju fabrike za bebe. Razmišljanje o kontracepciji može da bude ubica volje za muškarce i da ih omete u performansu. Može da se pojavi anksioznost, a onda ništa od erekcije.

Budite vjerni

Uobičajeno da se kod muškaraca sklonih aferama jave problemi sa erekcijom. To je toliko učestalo da čak i ljekari koji se bave liječenjem ovog problema sve češće pitaju svoje pacijente da li su vjerni partnerkama. Krivica može da bude okidač za anksioznost, a onda ćao erekcija.

Skinite taj stomačić

Dijabetes može da promeni vaš seksualni život iz korjena. Više od 50 odsto muškaraca sa dijabetesom su impotentni. Bolest udara dvostruko na penis: povećava rizik od arterijskog oboljenja i smanjuje osjetljivost i aktivnosti nervnih završetaka. Obamrli penis nije nikako srećan penis. Održavanjem zdrave kilaže i izgleda pomoći će vam kod erekcije.

Polako sa penetracijom

Jedan pogrešan pokret kod penetracije može da vam nanese povredu i da vas onemogući za dalji seks, pa čak i danima. Nekada su povrede toiko ozbiljne da vam može biti potrebna i operacija. Zaštitite sebe i budite oprezni kada je vaša partnerka odozgo. Takva poza ima najviše rizika po vaš penis.

Više šetajte

Muškarci koji prepješače svakoga dana 3.2 kilometra imaju upola manje šansi da dožive erektilnu disfunkciju od onih koji su lijeni. Što više vježbate, to će vaše arterije biti zdravije, čistije i fleksibilnije.

Spavajte dovoljno

Vašem penisu je potrebno što više sna moguće. Svakoga dana kada spavate vi imate tri do pet sati konstantne erekcije. Ovo ste sigurno primijetili kada ste posljednji put ustali u 4 ujutru da urinirate. Ove erekcije nemaju nikakve veze sa vašom partnerkom, već one služe kako bi se vaš penis "resetovao"jer ga tako tijelo snabdijeva krvlju obogaćenom kiseonikom. Što su vam takve erekcije duže i jače to ćete imati više uspjeha u seksu.

(Telegraf.rs/menshealth.com)