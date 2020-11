13 razloga zašto je ovo najbolja poza u seksu

Vi ne možete preskočiti super vruću pozu kaubojke u krevetu. Evo zašto je nazvana jednom od najboljih, i zašto treba da je dodate u vaš seksualni arsenal!

Mnoge žene vole pozu “žena na vrhu”, a takođe vjerujemo da muškarci uživaju podjednako u ovoj pozi. Ova poza zadovoljava i muškarce i žene i zato je nepogrešivo najbolja.

Za one koji nažalost nikada nisu bili u mogućnosti da iskuse ovu sjajnu pozu u seksu, mi ćemo vam objasniti šta je to, iako smo sigurni da većina zna šta je položaj “kaubojka”. To je kada je žena na vrhu i partneri su okrenuti jedno prema drugom.

“Kaubojka” poza je u osnovi ono kako i zvući. Svako ima svoje lične ukuse, međutim, ova poza je apsolutno među prvih pet u kojoj većina ljudi uživa.

Evo zašto je ova seks poza nazvana jednom od najboljih i zašto je tako mnogo ljudi obavljaju redovno.

1. Osjećaj je Ah… fantastičan

Šta još može da žena ili muškarac želi u krevetu nego položaj koji čini da se oboje osjećaju nevjerovatno? “Kaubojka” ima moć da stvori nevjerovatanu fizičku i vizuelnu stimulaciju za muškarce, ali takođe daje ženama veliki ugao za G-tačku, što je zaista sjajno!

2. Žene osjećaju više samopouzdanja

Kada je žena u ovoj pozi i “jaše” muškarca, osjetiće više samopouzdanja. Pošto ste na vrhu, bukvalno, osjetićete se na vrhu i emotivno. Ako ste neko ko se ne osjeća baš prijatno u svom tijelu, iako treba da budete ponosni na svoje tijelo, “kaubojka” vam to omogućava.

3. Žena uzima uzde!

U ovoj pozi žene dobijaju mogućnost da uzmu uzde i kontrolišu situaciju. One mogu da odluče koliko brzo, sporo, duboko i koji ugao im najviše odgovara.

4. Žene imaju frontalni pristup sebi

Većini žena treba neki oblik stimulacije klitorisa u cilju postizanja orgazma. U ovoj pozi ne samo da imaju potpunu kontrolu nad penetracijom, one takođe imaju kontrolu nad klitorisom.

5. To je fantastičan trening za žene

Seksualno zadovoljstvo ostavite na stranu, ova poza je izvanredan trening! Ako ste dama koja uživa da bude “na vrhu” u bilo kom svojstvu, vi znate koliko je ovo dobro za vaše butane i guzu. Kada stalno idete gore-dolje pokreću se neki mišići koji se u drugim vrstama treninga ne uključuju. Bonus? Dok vaš muškarac dobija nevjerovatan pogled na vaše tijelo, ono će izgledati bolje i bolje svaki put kad odaberete ovu pozu.

6. Poza daje muškarcu pogled koji nikada neće zaboraviti

Sve što vidi je pogled na vaše tijelo koje se kreće gore i dolje. Iskreno, šta više momak može da traži? Ne samo da dobiju zadovoljstvo, već žene takođe uživaju u zadovoljstvu znajući das u njihovi partneri uživali.

7. Muškarci – opustite se i dozvolite ženi da radi

Budimo iskreni: muškarci rade najveći dio posla, većinu vremena. Ali, ovo je poza kada žena ne smije da bude lijenja. Opustite svog partnera, dozvolite mu da sjedi ili leži dok ćete vi uraditi sve! On će se zaista opustiti i ne mora da brine za pumpanje svojim kukovima, bar jednom!

8. Nije mnogo emotivna

Za one koji ne žele emotivno vezivanje i traže kratak flert, ova poza je sjajan izbor. Nema previše dodirivanja – osim genitalijama. Nema mnogo tijelo do tijela kontakta. U ovom položaju, možete lako da se udaljite i pomjerite kad god to želite.

9. Ona daje ženama mnogo opcija

Budući da u ovoj pozi žena kontroliše većinu vremena, ona može uživati u mnogim opcijama. Možete se kretati naprijed-nazad ili se igirati svojim kukovima, ako zaista želite orgazam koji će pomutiti svjest vašem partneru.

10. Pristup “lopticama”

Ova poza ne samo da daje ženama mogućnost da se igraju sa sobom, već i da se igraju sa muškosti svog partnera. Žena ima potpuni pristup do testita i može dodati dodatnu stimulaciju, do koje je inače nekad teško doći.

11. To je tranzitni položaj

Iako ova poza ima sve privilegije, već pomenute, ona je takođe dobra pozicija za tranziciju u drugu. Partner vas lako može prevesti iz ove poze u “Doggi Style”.

12. Ona mijenja “normalnu” rutinu

Ukoliko ste navikli na neke seksi poze, koje redovno koristite, preporučujemo da uključite ovu pozu “kaubojke”. Ona vam daje različite opcije i ima moć da začini stvari – mnogo!

13. Svako dobija ono što oni želi

Sve u svemu, ova poza će dati svakoj osobi upravo ono što želi. Žene dobijaju kontrolu koju žele, a muškarci će uživati u pogledu dok radite minimalni posao! To je dobitna kombinacija za sve!

Da biste dobili još više od “kaubojka” poze, pokušajte da se zavalite, sa obje ruke pored svog partnera. Ovo će povećati vaše zadovoljstvo u velikoj mjeri, istovremeno omogućavajući muškarcu da preuzme kontrolu nad kukovima.

Još bolji način da uljepšate ovaj već “vrući položaj” je da to uradite pred ogledalom. Ne samo da ćete osjetiti sve efekte toga, već ćete se gledati u akciji!

(Life Content)