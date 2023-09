7 znakova koje vam tijelo šalje da ste u vezi sa pogrešnom osobom

Kada uđemo u vezu sa nekim, ponekad to bude čisto zabavljanje, ali kako vrijeme odmiče, na površinu isplivaju stvari koje nam se i ne dopadaju previše.

Svaki odnos treba negovati, a jedna od najvažnijih stvari jeste da budete srećni. Ukoliko niste, znajte to nije ono što vam je suđeno i namijenjeno. A vjerovali ili ne, vaše tijelo daje signale da li ste u vezi sa nekim ko nije za vas, piše "Live the glory".

U nastavku se nalaze primjeri kako da to prepoznate.

1. Veoma ste emotivni prema njemu

Kada je u pitanju pogrešna osoba, previše ste emotivni prema njemu, što vam može izazvati frustraciju i nervozu. Kada ste blizu njega, više vas boli glava nego što je vrijedna veza s njim.

2. Nervozni ste u njegovoj blizini

Nervoza koju osjećate kada ste pored pogrešne osobe može vas gurnuti dublje u ambis. Toliko će to uticati na vas da će se nervoza prenijeti i na vašu okolinu.

3. Fizički ste iscrpljeni

Postaćete nesigurni u ono što radite i energetski ćete pasti više nego što možete da zamislite. Bićete iscrpljeni i pod stresom i nećete moći da radite neke osnovne stvari iako vam one ne traže mnogo napora.

4. Nedostaje fizička intimnost

Što ste manje intimni, to ćete imati više problema. Čudno je ali istinito. Intimnost nije ključna, ali mora biti prisutna. Razumite sebe, partnera ali i potrebe koje trebaju jedno drugom.

5. Problem sa spavanjem

Nije neobično da uveče kada legnete u krevet ne možete da zaspite i samo razmišljate o poteškoćama koje su vas zadesile. Pokušavate da pronađete rješenje jer, iako volite tu osobu svim srcem, ako vam stomak nije miran na kraju dana - to nije osoba za vas.

6. Previše razmišljate

Jedno drugom treba da bude oaza mira i da pri napetosti pokušate da se opustite. Ukoliko to niste sposobni jedno drugom da priuštite, dolazi do glavobolje i dodatnih problema. Često može doći do ljutnje i svađe poslije koje dolazi i do napadanja da je ona druga strana kriva.

7. Krivite jedno drugo

Sada se samo nadovezujemo na prethodnu stavku. Kada dolazi do optužbe ko je i za šta kriv, tu onda nema spasa. Jednostavno morate prihvatiti da je vezi došao kraj. Niko u odnosu ne treba da se osjeća pod pritiskom ni da bude kontrolor života onog drugog, piše Telegraf.

Ukoliko prepoznate neke od ovih problema, razmišljanja nema, znate šta vam je činiti.