8 karakteristika hroničnih varalica: Prevaranti najviše vole rokenrol

Iako možda ne postoji klinička dijagnoza za takvo ponašanje, činjenica je da hronične varalice postoje i da nanose mnogo štete osobama sa kojima uđu u vezu.

Bez obzira na to da li nevjerstvo definišete kao intimnu prevaru ili se za vas to odnosi i na jedan poljubac, kakvi god da su parametri u vašoj vezi ili braku - izdaja je izdaja.

S obzirom na rasprostranjenost preljube u našem društvu, sigurno je moguće kategorizovati tipove ljudi koji su skloni nevjerstvu i zašto to uopšte rade. Za sada, "Your Tango", izdvaja osam zajedničkih osobina koje hronične varalice dijele.

1. Prevaranti su skloniji rokenrol muzici

Pošto muzika i intimnost zaista idu ruku pod ruku, istraživači su otkrili da, kada su u pitanju varalice, 41 odsto njih preferira rok muziku od svih drugih žanrova. Poslije toga su pop muzika (16 procenata), folk muzika (11 procenata), klasična muzika (sedam procenata), dok rep/hip-hop dolaze na posljednje mjesto sa samo dva procenta prevaranata koji favorizuju taj zvuk.

2. Kada žene varaju, to vjerovatno znači kraj veze

Iz nekog razloga, vjeruje se, kada je riječ o preljubi, da su muškarci ti koji vole da "odlutaju od veze". Ali to nije istina. Ne samo da žene varaju, već su studije otkrile da je razlika između dva pola u tome što žena obično "odluta" da bi ispunile emocionalnu potrebu koju nema u vezi, za razliku muškaraca koji traže fizički kontakt.

Prevara kod žene je stoga možda i teža jer emocionalna uključenost u novi odnos je samo korak ili dva do potpunog prekida stalne veze koja očigledno ne može da se spasi. Nakon čisto fizičke prevare, veza možda i ima šansu da se vrati na pravi put.

3. Varalice su često srećne u svojim vezama

Varanje ne znači nužno da onaj koji vara nije zadovoljan sa vezom u kojoj je. Zapravo, većina onih koji i počine preljubu, ispostavilo se, srećni su u svojim životima i vezama, pa čak i ne traže raskid. Prema studiji Univerziteta Rutgers, 56 odsto muškaraca koji su imali afere bilo je srećno sa svojim partnerkama, dok je 34 odsto žena koje su varale takođe zaista bila zadovoljna svojom vezom. Oni to jednostavno rade, jer, pa... mogu.

4. Varalice postaju "svježije" kada varaju

Prema ekspertkinji za intimnost Meri Džo Rapini, kada se nagon za varanjem probudi poslije par godina hibernacije, ubrzo i "stvari" u braku i vezi sa stalnim partnerom mogu da postanu "vrelije" u spavaćoj sobi. Spolja djeluje kao da se partner probudio i da su se preokrenule, ali u stvarnosti, nešto se dešava negdje drugdje.

5. Žene češće varaju kada ovuliraju

"Otkrili smo da žene najviše privlače muškarci, pored njihovog primarnog partnera, kada su u fazi visoke plodnosti menstrualnog ciklusa. To je dan ovulacije i nekoliko dana prije toga", objasnio je istraživač sa UCLA dr Marti Haselton.

6. Muškarci će varati da bi "popravili" svoj brak

Možda zvuči kao najsmješnija stvar na svijetu, ali prema bračnom i porodičnom terapeutu dr Suzan Mandel, muškarci koji vole svoje supružnike misle da "izletom" iz braka - mogu da ga spasu. Možda je to teško progutati takav koncept, ali u njihovom mozgu ako mogu da dobiju sve kad požele, da ih to dovodi do stanja da manje čeznu za nečim drugim.

7. Varalice obično varaju sa nekim koga poznaju

Varalice imaju tendenciju da se drže bliže kući. U stvari, najčešće mjesto za cvjetanje afere je posao. Istraživanja su pokazala da 85 odsto varanja počinje među kolegama, sa prijateljima i komšijama.

8. Većina varalica želi da bude uhvaćena

Osoba koja nije sklona prevari ne može ni da zamisli kako bi mogla da nosi breme svakodnevnog varanja. Krivica, tajna, mogućnost da bude otkrivena. E, pa, varalice, zapravo žele da budu otkriveni.

Prema dr Skottu Haltzmanu, kliničkom profesoru na Univerzitetu Braun i autoru knjige "Tajne srećno oženjenih muškaraca", varalice zapravo ostavljaju male tragove da ih supružnik ili partner otkriju.

"Ostavljaju tragove svugdje. Najčešće je u pitanju vapaj koji kaže: "Potreba mi je pomoć". Neki ljudi su previše očigledni jer žele da prestanu, ali ne znaju kako", otkriva Halzman za kraj, prenosi Telegraf.rs.

