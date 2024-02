AI lutke u bordelu umjesto pravih osoba, da li je ovo budućnost seksa (FOTO)

U Berlinu se nalazi prvi AI bordel, a njegovi tvorci smatraju da je ovakva upotreba vještačke inteligencije "budućnost seksa".

Na prvi pogled, ovaj bordel funkcioniše kao i svaki drugi - moguće je iznajmiti apartmane na nekoliko sati ili na cijelu noć, a klijenti mogu da odaberu svoju "pratnju" sa spiska na kom se nalaze indikativna imena.

Međutim, sve nakon toga pokazuje po čemu je Cybrothel jedinstven. Ovdje, klijenti vreme provode sa seks lutkama u prirodnoj veličini, umjesto sa pravim osobama.

Sa njima je moguće komunicirati kroz svijet virtuelnog - klijenti dobijaju VR kacige kako bi gledali 4D filmove za odrasle sa seks-botom po svom izboru.

Takođe, postoji mogućnost dopisivanja sa ovim AI "ličnostima", zahvaljujući AI jezičkom modelu koji je napravljen specijalno u te svrhe.

Ovo je prvi takav bordel, a cilj je bio da se razviju robotske lutke "sljedeće generacije", koje bi na dodir u glas odgovarale u realnom vremenu, rekao je za australijski sajt News Matijas Smetana, suvlasnik ovog biznisa.

Kako je dodao, Cybrothel privlači veterane u industriji seksa, koji traže neka nova iskustva, kao i one koji dolaze prvi put, ali žele atmosferu bez pritiska.

"Ako ste ovdje, samo vi možete sebe da osuđujete. Imamo mnogo posjetilaca koji nikada nisu ni bili u dodiru sa seksualnom industrijom, ali dođu ovdje jer su nervozni kada treba da se pokažu", istakao je Smetana.

On smatra da će "tradicionalni klijenti" nestati u narednih 10-15 godina, i da će se seksualna industrija "pomjeriti u smjeru virtuelne realnosti, ka seksu koji je istovremeno i u virtuelnom i u fizičkom svijet.u", prenosi B92.

The 'Cybrothel' creators behind https://t.co/8Yk0nWkfFx plan to build the ultimate adult playground with synthetic lovers. https://t.co/yBwvd9mG98 #lovedolls #ai pic.twitter.com/K2Y8kuCVFE