Ako imate manjak seksualne želje provjerite svoje loše navike

Iako je ljubav najvažnija stvar u vezi, strast takođe igra vrlo važnu ulogu. Kada nestane strasti, s vremenom i ljubav izblijedi, a vjerujemo da niko od vas to ne priželjkuje sebi i svom partneru. Ako ste primijetili da u vašoj vezi ima sve manje i manje strasti, moguće je da ste za to krivi sami, to jest neke vaše loše navike.

Donosimo vam 6 mogućih načina kojima ubijate strast u vezi:

Loša ishrana

Ako ste na dijeti zbog dolaska ljeta, moguće je da ne jedete dovoljno, što može smanjiti seksualnu želju. To je sasvim logično, jer manjim unosom kalorija tijelo ima manje energije pa možete doći u situaciju da pored želje izgubite i potrebnu snagu.

Manjak sna

I ovo je sasvim logično. Ako spavate manje od šest sati dnevno, uveče ćete vjerovatno biti pospane i neće vam biti do seksa. Manjak sna negativno utiče i na muški libido jer dolazi do usporenog lučenja testosterona što umanjuje želju za seksom.

Pilule za kontracepciju

Brojna istraživanja o pilulama za kontracepciju pokazala su da one kod žena mogu drastično umanjiti seksualnu želju.

Prejedanje

Ako ste skloni prejedanju, teško da ćete nakon toga imati ikakvu želju za intimnim činom. Pogotovo ako jedete hranu punu zasićenih masti koja može smanjiti dotok krvi u polne organe.

Stres

Jedno istraživanje pokazalo je da su umor i stres glavni krivci za smanjenje želje kod čak 60 posto žena. Isti uzrok spominje se i kod smanjenja seksualne želje muškaraca.

Depresija

Depresija, baš kao i stres, negativno utiče na brojne aspekte života, pa tako i na libido.

(Ljepota&Zdravlje)