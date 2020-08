Astrologija otkriva šta uzbuđuje njegov horoskopski znak?

Zodijak vam pomaže da saznate šta njega seksualno uzbuđuje i čemu ne može da odoli.

Ovan

Uživa u tome da bude nečiji trofej. Voli da se prvo pokaže, a nakon toga tek da vodi ljubav. Takođe, očekivaće od vas da mu “odate priznanje” i divite mu se kad ste u nekom društvu. Ono što ne podnosi je kada flertujete s drugim muškarcima.

Bik

Bikovi su sjajni ljubavnici. Najviše će uživati u finoj večeri nakon koje ćete ga ljubiti od glave do pete. Pobrinite se za to da ambijent bude ukrašen luksuznim detaljima, da je atmosfera mirna i – možete očekivati nagradu za trud. Bikovi ne vole da spavaju u krevetu koji nije njihov.

Blizanci

Svi vi koji se zaljubljujete u pripadnike ovog znaka nemojte da se nervirate kad shvatite da, iako se oblače provokativno, mnogi Blizanci nisu pretjerano zainteresovani za seks. Obožavaju flert i vrckavu konverzaciju koja prethodi samom seksualnom odnosu. Kada odvučete Blizanca u krevet, naći ćete se pred sljedećim izazovom – kako da ga natjerate da ostane vjeran. Jedan od načina jeste da ga uvijek držite u nekoj neizvesnosti jer su Blizanci po prirodi radoznali.

Rak

Ako vas privlači osoba rođena u znaku Raka, pripremite se na to da ćete morati da odigrate na kartu njegovog ega. Oni su možda najzahtjevniji od svih znakova. Žude za fizičkim kontaktom, privrženosti i mnogo više emocionalnog uvjeravanja nego što je to uobičajeno. Stalno ćete morati da mu pokazujete i dokazujete ljubav. To znači da ćete, prije svega, morati da održavate obećanja. Rak vam mora vjerovati, inače ništa od erotske slobode.

Lav

Ako izlazite s muškarcem rođenim u znaku Lava, onda se potrudite da mu neprestano dijelite komplimente, i to što je iskrenije moguće – o njegovim nevjerovatnim sposobnostima zahvaljujući kojim dobro zarađuje. Pobrinite se da misli da ga doživljavate kao neku vrstu genija. Lavovi vole ljude uz koje se dobro osjećaju. Nikad ga ne kritikujte jer vas to sigurno neće dovesti do seksa.

Djevica

Djevica je u najvećem broju slučajeva control freak. Najčešće izmisle svijet i onda žive u njemu. Uglavnom se radi o vrlo praktičnom svijetu, čija je poenta dostizanje dugoročnog cilja. Ništa ih ne uzbuđuje više od same ideje obaveze. Izbjegavajte prenapadne komade garderobe jer Djevice na to ne padaju.

Vaga

Muškarci rođeni u ovom znaku imaju urođen smisao za humor koji je gotovo programiran da tjera svaki oblik intimnosti. Mogu proći sedmice i sedmice prije nego što od njega dobijete iskren odgovor. To je njihov odbrambeni sistem jer ne vole kad im se previše približite. Vage vole da naprave prvi korak i brzo će izgubiti interes za osobu za koju smatraju da je ne kontrolišu ili oko koje ne moraju da se potrude.

Škorpija

Škorpije motiviše ljubomora. Oni će željeti djevojku za koju zna da je poželjna i drugim muškarcima. S druge strane, možete biti bosonoga, trudna, mogu vas pratiti tračevi, ali ako on misli da ste poželjne, neće lako odustati.

Strijelac

Ova senzualna bića vole hranu i piće, parfeme i sve što lijepo miriše. Ne vole ljubomoru ni pokušaj kontrole, a vole i da djeluju nedostižno. Budući da je u pitanju znak koji simbolizuje putovanje, ne treba napominjati da će planiranje puta bilo kakve vrste zadovoljiti Strijelca. Zavesti ih u vozu ili hotelu je odlična ideja! Takođe, ljubitelji su egzotičnih mjesta kao što su pustinje ili vrhovi planina.

Jarac

Jarčevima je najugodnije kada su sigurni da iza njih stoji gomila podrške i bezuslovne ljubavi. Kod muškarca u znaku Jarca sakupićete poene samim tim što ste pored njega – na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Jarčevi su skloni luksuzu, zato ponudite da mu sredite stan i odmah će vas smatrati seksepilnom.

Vodolija

Omiljeni scenario vodolije je sjedenje i dug razgovor s nekim koga vole. Voli da priča o sebi i svojim dugoročnim planovima, pa se pobrinite da podijelite s njim entuzijazam oko planiranja budućnosti. Ovaj znak uživa u svemu što je na rubu mode ili kulture. Ako se dobro oblačite, muškarac u znaku vodolije će vas sigurno primijetiti.

Ribe

Ribe žele da podele sve sa vama, čak i novac, jer smatraju da je zajednički bankovni račun prilično seksi. Ipak, emocionalno su vrlo nesiguran znak.

(Guliver)