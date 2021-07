Baka (85) na Bumbleu traži mlađe partnere: "Nisam upoznala muškarca koji me nije htio"

Hattie Retroage (85) odlučila je napraviti profil na aplikaciji za upoznavanje, Bumbleu, u nadi da će pronaći malo zabave i avanture.

Kad joj je brak završio, ova majka dvoje djece i baka troje unučadi imala je 48 godina i od tada je rekla da želi izlaziti samo s mlađim muškarcima.

"Sada se ne viđam ni s kim. Objavljivaću na Bumbleu, jer su tamo neki prijatelji upoznali muškarce. Ponovno počinjem izlaziti sada kad mogu biti intimna i uživati u vođenju ljubav. Oduševljena sam što moj seksualni stil postaje popularan. Nisu samo stari dečki ti koji uživaju u mladim ženama, mi isto volimo mlađe", ispričala je Hattie za LADBible, prenosi Večernji list.

Prije je išla na sastanke tri puta sedmično s muškarcima koje je upoznala na aplikaciji Tinder, ali sada je blokirana u toj aplikaciji pa je morala pronaći novi izvor zabave. Uprkos tome, Hattie tvrdi: "Nikad nisam upoznala muškarca koji ne želi seks sa mnom."

Njenu novu potragu za muškarcima pokrenuo je prekid veze s bivšim ljubavnikom Johnom (39).

Iako je između njih bila velika razlika u godinama, Hattie kaže kako se ona uvijek osjeća mlado te otkriva kako to postiže - medicinskom kuglom od 12 kilograma koju kotrlja po stomaku te udara na prsa, ali i kaže kako je važna i masturbacija.

"Savjet o seksu koji dajem ljudima je samozadovoljavanje. Morate pokretati motor bez obzira želite li to ili ne... Održavajte to na životu te tako održavajte svoju mladost", objašnjava te je dodala zašto su mlađi muškarci dobri za održavanje seksualnog života:

"Kad me ljudi pitaju zašto volim mlađe muškarce, uvijek misle da je to zbog seksa. Ne kažem da to nije istina. Međutim, stariji muškarci su već postigli sve u svom životu. Imao je svoje snove, ali ih je i postigao. Mlađi su uzbuđeni zbog budućnosti i mogu biti uzbuđena s njima."