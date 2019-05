Baka spavala s 3.000 muškaraca: Jednostavno to volim

"Bila je to noć u kojoj sam spavala sa 14 muškaraca. Tada sam se zapitala sa koliko sam partnera bila u životu. Istina je da nisam skroz sigurna. Moja konzervativna procjena je oko 100 momaka godišnje puta više od tri decenije. Sada sam u šezdesetim i malo sam usporila, ali, samo malo", ispričala je to Meri Kalver (67) iz Velike Britanije novinarima "The Guardiana" 2015. godine u velikoj ispovijesti o onome što najviše voli u životu, a to je seks.

I dan danas ne odustaje od vrućih igrica. Sa suprugom vodi poznati svingerski klub u Šefildu koji su otvorili davne 1997. godine. Nazvali su ga 'La Chambre club'.

Cijene variraju, pa tako parovi plaćaju ulazak 25 funti, jednako kao i muškarci koji dođu sami. Za žene koje dođu same ulaz je svega 5 funti ili čak ne plaćaju ništa ako dođu na određene tematske večeri, poput 'Fetish Night at La Chambre'.

Meri je otkrila zašto je sa suprugom otvorila svingerski klub, zašto voli grupni seks i zašto je bila sa toliko muškaraca iako je udata. Razlog je kaže vrlo jednostavan - obožava seks i ne može sebi pomoći.

"Seks je moja strast. To je najzabavniji i najugodniji način provođenja vremena. Neke žene vole jogu, neke badminton, a ja volim tjelesne užitke", dodala je.

Kaže da je udata već dugo. Suprug Beri i ona upoznali su se u ranoj mladosti, imali su 15-ak godina. Vjenčali su se sa 19. Nikada, kaže, nije stavljala seks na pijedestal već je to odvojila od ljubavi. I on je sličnog mišljenja.

"Nije prirodno imati jednog seksualnog partnera 60 godina. Život je eksperimentisanje i doživljavanje, i to je ono što mi radimo. Beri ide s drugim ženama, ja s muškarcima. Nisam ljubomorna jer znam da me voli. Do 28. godine sam bila samo s njim, imali smo fantastičan seks. Jednog dana on je kući došao sa svingerskim časopisom koji je pokupio od kolege. Našalio se da bismo to trebali isprobati, a ja sam mu rekla da ne bude lud. Više nismo razgovarali o tome", prisjetila se.

Ali nakon toga, stalno joj se taj časopis motao po glavi. Zamišljala je koliko je to zabavno i uzbudljivo. Odlučila je da bi ipak trebalo to da isprobaju. Prvi par su upoznali upravo preko tog časopisa, bili su to univerzitetski profesori u četrdesetim godinama života.

"Bio je to petak i sjećam se kako smo se vozili u njihov dom. Beri je zaustavio automobil i pitao me: 'Jesmo li sigurni da to želimo?'. Bili smo tako nervozni, ali i ludo uzbuđeni. Rekla sam mu da ćemo pokušati jednom pa vidjeti. Sve je prošlo i više nego dobro", rekla je.

Čim su ušli u njihovu kuću, ona je, kaže, odmah počela da zavodi domaćina. Zvao se Džon. Bio je to sofisticiran, zgodan muškarac s kojim je odmah osjetila hemiju koja je rasla kako je vrijeme prolazilo. Poljubili su se u dnevnoj sobi i tada je počela akcija, s obje strane.

"Beri je ušao sa njegovom ženom i pogledao me. Licem mu se razvukao osmjeh. Znala sam da će sve biti u redu, ali i da nam se tog trenutka život skroz promijenio. Postali smo predani svingeri. Provodili smo vikende sastajući se sa raznim parovima. Postalo je uzbudljivo. Na poslu sam razmišljala o tome, o onome što sam radila veče prije i osjetila bih drhtaj u kralježnici. Neki parovi, poput Džona i njegove supruge su nam postali dobri prijatelji, čak i kada smo prestali sa seksom. Druge smo pak vidjeli samo jednom", ispričala je pa se prisjetila 14-orice 'veličanstvenih'.

"Bilo je to na svingerskoj zabavi u Mančesteru. Sjećam se samo da sam bila nekontrolisano pohotna. Sutradan sam osjećala laganu bol, ali na neki lijep način, kao da sam bila u teretani", rekla je, a pogled joj je nakratko odlutao, kao da se prisjeća tih trenutaka. Potom je uzdahnula i nastavila kako su strast pretvorili u posao.

"Odlučili smo da otvorimo svingerski klub u Šefildu 1997. godine. Bilo je to dosta posla, ali željeli smo raditi nešto oko čega smo strastveni. Klub dan danas dobro radi. Tokom radnog vremena se nikada ne 'pohvatamo', to je naš posao, a mi smo profesionalci. Ali, kada se klub zatvori...", dodala je.

Kaže da nisu svi dobri ljubavnici, što je i za očekivati, bilo bi čudno da je drugačije. Prisjetila se da je u 40-im godinama života iz znatiželje pokušala sa 18-godišnjakom. Trajalo je jako kratko, brzo je obavio što je planirao, dok se ona još nije ni zagrijala. Svjesna je kaže opasnosti, ali su oprezni.

"Pazimo na sigurnost i nikada nisam osjetila da sam u opasnosti. Beri je obično u istoj sobi ili nedaleko. Lani (2014. godine) sam imala samo tri ljubavnika jer sam operisala koljeno, ali i dalje imam jednak seksualni nagon, samo što sam sada opuštenija", ispričala je ova nestašna baka dvoje unuka, prenosi "24sata.hr".

Njihov klub se čak bio našao na naslovnicama lokalnih medija nakon što je jedna žena (29) prijavila da ju je tamo silovao 25-godišnjak. Policija ga je uhapsila.