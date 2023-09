Bio je gej, ali je do zadnjeg momenta volio nju

Dan pre nego je umro, Fredi Merkjuri je svijetu priznao da je zaražen HIV-om. To je bio šok! Tabu tema o kojoj se čak i ne šuška. Ipak, daleko više njegovih tajni znala je jedna žena. Meri Ostin. Njegova žena.

Meri je bila njegova "supruga", ljubav iz mlađih dana. Pored svih muškaraca sa kojima je spavao, nju nikad nije prestao da voli. Bila mu je vjerenica sve dok nije smogao snage i njoj prvoj rekao da je gej.

Fredi Merkjuri je čistom i nepomućenom ljubavi do zadnjeg daha volio Meri Ostin.

Meri je ostala uz njega i čuvala sve njegove tajne, pa i onu najveću. Punih 30 i kusur godina ona i dalje nikome nije rekla gdje je sahranila Fredija.

Fredi nije želio da iko zna gdje se nalazi njegova urna s pepelom, kako njegov grob ne bi bio oskrnavljen, pa je ovu tajnu povjerio ženi za koju je govorio da je ljubav njegovog života.

Testamentom je obavezao svoju bivšu vjerenicu Meri Ostin da se pobrine za pepeo i nikada javno ne saopšti šta je uradila s njim. Njoj je na starateljstvo dao i svoju voljenu mačku. Meri i dan danas živi u stanu koji je naslijedila od njega.

Ona je uspjela da opravda Fredijevo povjerenje, pa je tajnu o njegovoj urni sačuvala čak i od Fredijevih roditelja i njegovog kasnijeg emotivnog partnera Džimija Hatona.

Fredi i Meri započeli su vezu početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka i bili su zajedno pet godina.

Rastali su se kada je Fredi upoznao američkog producenta iz "Elektra rekordsa" s kojim je započeo romansu. Uprkos rastanku ostali su jako bliski i do kraja života ju je Fredi smatrao pravim prijateljem.

Godine 1985. započeo je drugu dugu vezu, ovog puta sa svojim frizerom Džimom Hatonom, sa kojim je živio do smrti. Fredi je Meri ostavio svoje bogatstvo - imanje vrijedno 20 miliona funti u Zapadnom Londonu i devet miliona funti u novcu.

Kada je Fredi umro, ona je zapala u krizu. Oboljela je od nekoliko bolesti i trudila se da se emotivno izbori sa nasljeđem.

"Mislila sam: "O, Fredi, ostavio si mi toliko mnogo, i tako mnogo tereta". Mislila sam da ne mogu s time da se nosim. Upozorio me je da će kuća biti veći izazov nego što sam svjesna. Zahvalna sam mu na tome što me je upozorio, jer sam se brzo sudarila s velikom ljubomorom", kaže Meri Ostin.

"Bila je uz njega prije svega i nakon svega", rekao je biograf grupe Kvin jednom prilikom. Podržavala ga je u odluci za liječenjem, a sve do samo nekoliko dana prije smrti njegova bolest bila je tajna. Obećala mu je na samome početku da niko neće saznati kako ima sidu dok on to ne bude želio, prenosi Stil..

Fredi Merkjuri .rođen je, 5. septembra 1946. godine rođen je ali mnogo više se pamti novembar 1991. godine kada je ovaj britanski pjevač i tekstopisac preminuo.