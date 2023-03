Česti razlozi zbog kojih muškarci odbijaju seks

Ma šta pričali ne postoji osoba koja je baš uvijek raspoložena za seks, ali jeste činjenica da su muškarci spremniji i radije se upuštaju u seksualne odnose u poređenju sa ženama...

Međutim ako vaš muškarac nije, ne shvatajte ovo odmah lično, jer možda se razlog krije upravo u nekoj od ovih stavki...

Umor

Fizička iscrpljenost može da bude veoma važan faktor za njegovo izbjegavanje seksa. Ukoliko je imao težak dan ili još gore nekoliko u nizu, on će najviše razmišljati o spavanju i odmoru. Ponekad neće priznati, pa će se radije upustiti u odnos iako jedva drži otvorene oči, ali ako je duža veza u pitanju najčešće se neće ustručavati da odbije seks zarad sna.

Neraspoloženost

Neraspoloženost može da ima različite oblike i ne mora da bude usmjerena samo na ovu stranu. Bezvoljnost ima veliki uticaj na svaki vid želja i potreba, uključujući i seks. Ali, obratite pažnju ako ovo traje, jer konstantna neraspoloženost može da bude i uvertira za depresiju.

Razočaranje ili nepovjerenje

Ukoliko je iz nekog razloga razočaran u vas ili je nesiguran u nešto, pa vam baš i ne vjeruje, a u dužoj ste vezi ili vaša veza ima tendencije da postane ozbiljna, odnosno on gaji ozbiljna osjećanja prema vama, neće biti pretjerano voljan za seks. Sačekajte da ga prođe, pokušajte da izgladite odnose i vratićete ga u normalu.

Drugi prioritet

Ako mu je fokus na nečemu drugom o čemu konstantno razmišlja, neće biti pretjerano prisutan u svakom smislu, pa i seksualnom. Opterećenost određenom temom ili idejom zna i te kako da utiče na svačiji libido, bez obzira na pol, godine, zrelost ili bilo šta drugo.

Već ga je imao

Jedan od mogućih razloga za neraspoloženost, odlaganje ili potpuno izbjegavanje seksualnih odnosa jeste da ih dobija na nekom drugom mjestu. Ovo naročito ima uticaj u nešto kasnijim godinama. No, definitivno nije i ne mora da bude jedini mogući razlog zbog kog mu nedostaje želje, pa prije bilo kakve sumnje valja uzeti i druge u obzir.

Griža savjest

Ukoliko ga grize savjest oko nečega, to će mu sniziti raspoloženje za mnoge stvari, pa i želju za seksom. Ne pomišljajte odmah da ima drugu, on može da se kaje i oko neke poslovne odluke koju je donio. U zavisnosti od jačine griže savjesti, varira i njegov entuzijazam prema seksu.

Brige

Brige utiču na raspoloženje svih osoba, a naročito ako je nešto ozbiljno u pitanju. Međutim i one najmanje umiju da naprave veliku razliku. Porazgovarajte otvoreno sa njim ili pokušajte da shvatite šta se dešava na osnovu njegovog cjelokupnog ponašanja. Pogotovo ako ste u ozbiljnoj vezi, podsjetite ga da ste tu za njega i da ste u svemu zajedno. Čim brige prestanu vratiće se i njegova želja.

Nesigurnost

Osjećaj nesigurnosti može da varira. Možda je postao nesiguran u svoj izgled, možda u neke sposobnosti, možda to uopšte nema veze sa seksom, ali dokle god ga osećaj nesigurnosti izjeda i njegov libido biće poljuljan. Verovatno uopšte nema veze sa vama, ali ukoliko vam je baš stalo pokušajte da saznate šta je u pitanju i ne zaboravite - nesigurnost i nervoza često idu zajedno.

Poljuljano samopouzdanje

Ukoliko se dogodilo nešto što mu je poljuljalo samopouzdanje, on neće biti baš spreman za potpuno uživanje u seksu jer uz manjak samopouzdanja on može i da počne da preispituje svoje umijeće među čaršavima, a možda i to kako ga vi doživljavate. Razlog uopšte ne mora da ima veze sa vama, ali umije i te kako da utiče na vezu. Dajte mu malo vremena, pa mu pokažite zašto ne treba da sumnja u sebe.

Premišljanje oko odnosa

Ako je iz bilo kog razloga počeo da preisituje vaš odnos i vezu, njegova želja za seksom može veoma da opadne. Rješenje za ovo nije tako lagano, a podrazumijeva i dug, potpuno otvoren razgovor kom neće faliti objektivnosti, ali ni emocija. No, sa druge strane ovo je zapravo jedan od najrjeđih razloga i čak i ukoliko je baš on u pitanju, postoje brojni pokazatelji koji mogu da vam skrenu pažnju kako biste na vrijeme obavili razgovor.