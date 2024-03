Četiri razloga zbog kojih žene vole oralni seks

Za razliku od „normalnog seksa“, oralni seks nema reproduktivnu funkciju i postoji čisto radi užitka oba pola.

Kao i muškarci i žene vole oralni seks, ali da li ste znali da su istraživanja pokazivala da žene preferiraju da pružaju oralni seks svojim muškarcima?

Ako se pitate zašto, predstavljamo vam nekoliko odgovora.

1. Vole da stvar drže u svojim rukama

Vjerovatno već znate, ali još jednom ćemo napomenuti. Žene vole da imaju kontrolu. U svim zajedničkim situacijama, žene će uvek pokušati da imaju posljednju riječ, a slična situacija je i sa seksom. Tokom oralnog seksa, one imaju kontrolu nad vašim osjećanjima i uživanjem i to je ono što im pruža zadovoljstvo.

2. To ih uzbuđuje

Postoje žene koje ne vole oralni seks, ali one koje vole ovu seksualnu igru kažu da nije ništa tako uzbudljivo. Oralni seks je sjajan na kraju i na početku igre u krevetu. Za tu radnju nikad anije kasno, niti rano.

3. Vole predigru

Oralni seks u većini slučajeva služi kao predigra koja vodi do glavnog jela. Kao što vas opušta i uvodi u dalje razvijanje događaja, oralni seks takođe opušta i žene. One dobro znaju da će seks biti bolji, ako vas one dobro uzbude.

4. Vole kada ste vi zadovoljni

Veliki broj žena je priznao da vole kada su njihovi muškarci zadovoljni i srećni. Ta činjenica im stvara osećaj da su dobre ljubavnice i da znaju šta rade, a vjerujemo da i vi razmišljate na sličan način.

