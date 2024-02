Četiri sitna grijeha koja ubijaju sreću u braku

Pozitivan način razmišljanja je od vitalnog značaja za sreću i blagostanje u braku. U potrazi za uravnoteženijim životom i partnerstvom, često previše razmišljamo, komplikujemo i nedovoljno kompenzujemo sve dok ne propustimo male stvari i naša veza se ne raspadne.

Da biste održali ljubav koja nije jedina dovoljna za opstanak braka i porodice, stručnjaci su za "Your tango", izdvojili sitnice koje ubijaju sreću u braku.

Izbjegavanje sukoba

Ubijate sreću u braku kada izbjegavate sukob. Sukob je prirodan, jer ste dvije različite osobe. Na kraju, otvoren razgovor o vašim razlikama može vas zbližiti.

I zato stručnjaci za veze, psiholozi navode da je svađa zapravo konstruktivan put da dobijete ono što želite, ali i način da kažete sve što vam je na duši. Takođe, svađa nije krstaški rat nego komunikacija i to je jedini ispravan način viđenja situacije.

Neslušanje

To ne morate biti vi. Niti morate da se osjećate necijenjeno, preplavljeno ili nepriznato. Suprotno popularnom mišljenju, brak nije težak posao. Održavanje braka je lako i zabavno kada naučite kako da imate srećne i zdrave veze.

Zato treba da slušate, i to na aktivan način, da razgovor sa partnerom teče. Tu ćete otkriti dosta stvari koje se očekuju ili isključuju iz vašeg obrasca ponašanja.

Bez uvažavanja

To što za vas sitnice nisu bitne, zažmirite na neke svakodnevne akcije koje se čine direktno vama, ne vidite ljubaznost - sve to može polako da naruši sreću u braku. Dosljedno ne priznavanje napora vašeg partnera može dovesti do osjećaja da se uzima zdravo za gotovo, da je sve i onako isto kao i prije i može da dovede do odustajanja.

Nedostatak priznanja

Priznavanje i priznanje, zahvalnost prema svom partneru - to je ono što morate da uvrstite u svoju svakodnevnu rutinu. Vremenom, parovi se mogu navići na postupke i gestove jedno drugog, uzimajući ih zdravo za gotovo. I tada dođe do momenta, kako objašnjavaju stručnjaci, da veza može da počne da se raspada. Ako ne priznate napore, ljubaznost ili podršku vašeg supružnika, to će dovesti do toga da se on osjeća necijenjeno i potcijenjeno, što će postepeno umanjiti sreću i zadovoljstvo u vezi.

Budimo iskreni, osjećaj priznanja je dobar. Želimo da znamo da smo cijenjeni - to je ljudska potreba. Dakle, redovno izražavanje zahvalnosti i priznavanje malih stvari koje vaš partner čini može mnogo doprinijeti održavanju snažnog i srećnog braka, prenosi "Politikin magazin".

