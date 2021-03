Četiri stvari o partneru koje svaka žena mora da zna

Iako se često šalimo da su vrlo jednostavni, muškarci mogu biti puni iznenađenja i, u stvari, vrlo složeni.

Predstavljamo vam nekoliko tajni koje bi mogle da vam rasvijetle put do njegovog srca (ili kreveta, kako god).

1. Plaši se da će vas razočarati

Ne, ne mislimo na emocionalno razočarenje, nego na seksualno. Dok se hvalisaju kako mogu ili znaju, muškarci u suštini ne razgovaraju o samom činu seksa. Ne detaljno, poput žena. One će s prijateljicama podijeliti sve detalje, od tehnike do estetike, dok je to previše riječi za suprotan pol.

Muškarci znaju kako su žene sve otvorenije, a u svjetlu serija poput Seksa i grada, znaju da su suočeni s velikim očekivanjima. To u njima budi lagani stres i pritisak da neće biti dovoljno dobri. Još ako počnu da razmišljaju o vašem bivšem i postave pitanje: "jesam li bolji nego on“… znate da morate svjetski da se potrudite i razuvjerite ga, šta god bila istina.

2. I njemu treba pohvala

Aktivnosti pod čaršafima smatrajte igrom u kojoj svaki igrač osvaja bodove. Takođe, imajte na umu da muškarci vole da pobjeđuju – u ovom slučaju to bi značilo da može vama da priušti orgazam (ili još bolje – više njih). Nemojte da se stidite da pokažete koliko uživate jer će vaši uzdasi na njega djelovati kao ulje na vatru.

3. Ženama celulit, muškarcima penis

Baš kao što žene misle da je kraj svijeta kada im se vide (ili, grozote li, napipaju) kvržice celulita na zadnjici i nogama, tako i muškarci imaju svoju zonu bojazni. Ona se mjeri u centimetrima!

Bez obzira koliko god od vas tražio da mu kažete istinito da li je najobdareniji od svih vaših partnera, recite mu ono što želi da čuje. U suprotnom biste mogli da rizikujete bojazan, malo anksioznosti i seksualne nedostupnosti.

4. Bradavice nisu zabranjena zona

Ako ste mislili da samo žene imaju osjetljive grudi i bradavice, varate se! Muškarci obožavaju masažu ovog dijela tijela, a mnogima su njihove grudi omiljeni dio tela.

Ovo mjesto je idealno za masažu uljem ili losionom za tijelo. Pazite da ne budete pregrubi, kako ne biste izazvali nelagodu umjesto uzbuđenja, piše Ordinacija.