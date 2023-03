Četiri znaka Zodijaka koja će vam na početku veze izjaviti ljubav

Pokazivanje i verbalizovanje emocija osobama rođenim u pojedinim horoskopskim znacima ne predstavlja problem

Jaka privlačnost i fascinacija osobom sa kojom ste počeli da se zabavljate nisu neuobičajeni u ranim fazama emotivne veze.

Ali, dok je nekome teško da prizna da je zaljubljen, dotle je nekom drugom kao "dobar dan" da već u prvim danima ili nedjeljama zabavljanja izgovori ono čuveno "volim te".

Kako navode astrolozi, postoje osobe koje će se lakoćom svom partneru ili partnerki izjaviti ljubav, a rođene su u četiri znaka Zodijaka.

1. Ovan

Osobe rođene u ovom vatrenom znaku su impulsivne i često reaguju "na prvu loptu", pa kad im neko privuče pažnju u stanju su da se zaljube "preko noći", piše "Pinkvilla".

Isto tako, nije im problem ni da izjave ljubav u prvim danima veze, ne razmišljajući o posledicama te izjave.

2. Rak

Ukoliko vam se dopada osoba rođena u znaku Raka, sve su šanse da ćete već u prvim danima veze čuti da je vaša voljena osoba zaljubljena u vas i da vas neizmerno voli.

Romantični Rakovi vjeruju da će vas tako još više vezati za sebe.

3. Vaga

S obzirom na to da su osobe rođene u ovom vazdušnom znaku poznate po tome da lako pronalaze ljubav, nije im teško ni da izgovore naglas ono što osjećaju prema osobi sa kojom su započele emotivnu vezu.

Istina, neke Vage to mogu da učine već prvog dana veze, a neke poslije dvije ili tri nedjelje; one će same procijeniti kad je pravi trenutak da vam izgovore ono što priželjkujete.

Ipak, nemojte se iznenaditi ako to učine prilikom prvog ili drugog susreta - Vage su pune iznenađenja.

4. Ribe

Osobe rođene u ovom vodenom znaku sklone su zaljubljivanju “na prvi pogled”. Pored toga, često nose “ružičaste naočare”, posmatrajući sve ljude oko sebe kroz najljepšu moguću prizmu, iako mnogi to ne zaslužuju.

Kad se zaljube, Ribe idealizuju osobu koju vole, izbegavajući da vide i onu “drugu stranu medalje”. Zato im nije teško da na početku veze kažu da su zaljubljene i da vole, ali im jeste problem da se suoče sa osobinama voljene osobe koje im se ne dopadaju.

Takođe, brzopleto priznanje ljubavi kod druge osobe može da izazove osjećaj pritiska, pa Ribe nerijetko završavaju slomljenog srca.