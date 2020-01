Četvrtina muškaraca glumi orgazam

Generalno je rašireno vjerovanje da samo žene glume orgazam. Međutim, to rade i muškarci - nedavno sprovedeno istraživanje pokazalo je čak da to rade puno češće nego što smo mislili.

U istraživanju Univerziteta Quebec naučnici su se pozabavili pitanjem zašto muškarci glume orgazam. Ispitali su o toj nezgodnoj temi 230 muškaraca u dobi između 18 i 29 godina. A oni su priznali da su otprilike kod jedne četvrtine svih seksualnih susreta s partnericom - lažirali orgazam!

Razlozi za to su višestruki: seks je trajao predugo, nisu više mogli održati erekciju, izgubili su želju tokom seksa ili su bili preumorni.

Koliko muškaraca glumi?

Jesu li ti muškarci izuzetak? Čini se da nisu. U jednom istraživanju Univerziteta Kansas iz 2010. godine naučnici su ispitali 180 studenata te došli do rezultata da je oko četvrtina ispitanika barem jednom u životu odglumila orgazam.

Kako uspijeva prevara?

Muškarci pokušavaju odglumiti orgazam “akustičnim signalima” - to jest glasnim stenjanjem te jakim napinjanjem tijela nakon kojeg slijedi potpuno opuštanje. Ako nosi kondom, onda nam je teško otkriti je li zaista došlo do ejakulacije. Muškarci brzim skidanjem i bacanjem kondoma sprečavaju žene da primijete glumi li ili ne. Kod seksa bez kondoma često odglumi brisanje sperme sa penisa s pomoću toaletnog papira ili ručnika.

Kako ćete otkriti je li glumio?

To će vam uspjeti iznenađujuće jednostavnim trikom: dodirnite ga sasvim nježno po njegovom posebno osjetljivom mjestu. Nakon orgazma je tvoj partner u većini slučajeva ekstremno osjetljiv na dodire, jako je škakljiv ili će se naježiti. Ako ne reaguje osjetljivo na vaše dodire, moguće je da nije doživio orgazam.

Šta da napravite ako je glumio?

To zavisi od toga kakva je veza s vašim seksualnim partnerom. Ako je to bio tek seks za jednu noć, onda se ne isplati trošiti energiju na razgovor o tome. Ako se radi o dugotrajnoj vezi, onda je važno utvrditi zašto je glumio orgazam i koliko često to radi. Možda bi nešto novo htio iskušati s vama ili je u nekom području svog života pod stresom. Budite iskreni s njim i dajte mu do znanja da ga razumijete te da ste tu za njega. Osim što ćete svom seksualnom životu dati novi zamah, vjerovatno će i vaša veza dobiti novi, puno uzbudljiviji smjer.

(Ljepota&Zdravlje)