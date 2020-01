Čime su nezadovoljni parovi koji zajedno žive prije braka

Velika većina parova odlučuje se da isproba zajednički život prije nego što stupe u brak te ne žele čekati dan vjenčanja kako bi se uselili u zajednički dom.

I dok bračni terapeuti pozdravljaju trend zajedničkog života prije braka, on zapravo može biti poguban za - seksualni život.

Nedavna studija objavljena u časopisu The Journal of Sex Research otkrila je da su parovi koji su živjeli zajedno prije vjenčanja imali manje seksa u prvoj godini braka i nižu stopu seksualnog zadovoljstva u odnosu na one koji nisu živjeli zajedno.

Istraživači su takođe otkrili da ako je par uspio ostati u braku barem četiri godine, problemi su obično nestajali sami od sebe. Parovi iz istraživanja su u prosjeku bili u kasnim dvadesetim.

Studija je pratila stopu seksualnog zadovoljstva tokom prve četiri godine braka i razmotrila sve čimbenike koji mogu uticati na seksualni život para, čak i rađanje djece prije formalnog ulaska u brak.

Koliko dugo ste izlazili?

Otkriveno je i da parovi koji su izlazili obično godinu dana ili više godina, takođe su imali manje seksa i on je bio lošiji u prvoj godini braka. Zanimljivo, ako je par imao djecu koja su rođena prije sklapanja braka, to nije imalo značajnijeg negativnog uticaja na seksualni život para u prvoj godini braka.

Nije sve tako crno

Parovi koji su živjeli prije braka zajedno, ne moraju nužno završiti loše. Zadovoljstvo seksom i njegovom učestalosti dolazi nakon četiri godine braka. Za parove koji su imali djecu prije četvrta godina braka obilježila je vrijeme kad su se počeli češće seksati.

(24sata.hr)