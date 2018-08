Da li ljetne avanture mogu da postanu ''nešto više''?

Poljupci u moru, maženje na suncu, romantične šetnje pješčanim plažama, a uz uzbuđenje koje nosi nova ljubavna avantura - rijetko ko je imun na ljetne afere.

Tokom ljeta rasterećeniji smo, oslobođeni stresova koje svakodnevno doživljavamo. U takvom raspoloženju možemo da obratimo pažnju na ono lijepo u životu, razmišljamo i o uživanju, a ne samo o tome kako da preživimo.

Sve vrste komunikacije, pa i ona seksualna, spadaju pod opisom “lijepo”. Toplota smanjuje napetost i ljeti lako dolazi do finih erotskih naboja - objašnjava seksolog Aleksandar Milošević.

Priče o tome koliko su ljetne afere česte prate i one da se one sa odlaskom ljeta završavaju.

"Tu ne važe nikakva pravila. Lako može da se dogodi da nakon 10 ili 15 dana odmora, sa povratkom u svakodnevnicu, nestane privlačnosti i želje za nastavkom kontakta, letnja veza, zavisno od toga sa kojim motivima je započeta i kako se odvija, može da potraje duže. U situaciji kada je seksualni kontakt bio primarni cilj, kraj veze je sa njegovim ispunjenjem izvestan", dodaje seksolog.

Na letnje avanture nisu imune ni osobe sa partnerom. Važnije od pitanja da li one mogu da ugroze postojeću vezu jeste pitanje zašto je do njih uopšte i došlo.

"Ako je veza dvoje ljudi u redu, neće doći do prevare jednog partnera. U suprotnom su moguće preljube. Kvalitet tih promena utiče na to da li će one prerasti u nešto ozbiljnije", kaže seksolog.