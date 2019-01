Da li su ovo najčudniji razlozi zbog kojih nemate seks?

Rijetko šta muškarce može toliko da odbije da zaborave čak i na seks. Premda na svojim partnericama ne primjećuju nedostatke koje njih same često muče, postoje neke stvari koje žene čine potpuno nesvjesno, a muški libido tope do krajnjih granica.

Spavanje u čarapama

Spavanje u čarapama možda zvuči potpuno nevino, no čarape u krevetu bi vrlo brzo mogle dovesti do nošenja starih i pocijepanih majica, koje, iako udobne, zaista ne izgledaju privlačno. Možda će vam biti teško odreći se komfornih donjih dijelova pidžame i debelih čarapa u krevetu, ali zapamtite – gole će noge vrlo lako dovesti do toga da razgolitite i ostatak tijela te ponovo vratite strast u spavaću sobu.

Sati pred ogledalom

Naravno da u posebnim prilikama i prilikom izlaska sa svojim partnerom želite lijepo da izgledate, za što je nužno dotjerivanje. Ali možda bi ipak trebalo da razmislite o skraćivanju vremena koje provodite u kupatilu i pred ogledalom. Naime, što se duže spremate, to će vam više biti žao da pokvarite vaš dotjerani izgled, a strast u vezi će i te kako patiti. Sljedeći put kada uhvatite sebe da planirate da provedete sate dotjerujući se, imajte na umu – što se brže spremite, to ćete imati više vremena koje možete provesti kvalitetnije.

Obožavani kućni ljubimac

On možda razumije to da jednostavno obožavate vašeg kućnog ljubimca, ali u jednom trenutku morate da povučete granicu. Ljubljenje i grljenje kućnog ljubimca čim pređete kućni prag, a da svog partnera niste još ni pozdravili, baš i nije u redu. Ukoliko želite da buknu iskrice u vašoj vezi ili braku, a ne da se ugase, poljupce sačuvajte ipak za njega.

Tretirate ga kao najbolju prijateljicu

Kada svog partnera odvučete na zajednički pedikir, natjerate ga da s vama gleda izbor za mis svijeta i nakon toga predložite da zajedno stavite piling i masku za lice, vaša veza bi mogla i te kako patiti. Naime, ako svog partnera tretirate kao jednu od svojih prijateljica, to će "ubiti" seksualnu privlačnost među vama. Stoga uljepšavanje, gledanje izbora ljepote, romantičnih komedija i serija jednostavno rezervišite za vrijeme koje provodite s prijateljicama, a njega odvucite u krevet i bacite se na one stvari u kojima i on neizmjerno uživa.

Laptop i mobilni u spavaćoj sobi

Ovo počinje sasvim nevino – niste raspoloženi tog trena, posežete za laptopom i nakon sat vremena shvatate da surfujete ili se dopisujete na Facebooku, a vaš partner već odavno spava. I onda uvidite da ste vrijeme, umjesto da ga provedete s njim, potrošili pregledavajući fotografije bivšeg dečka sestre bivše cimerke. Stoga je zaključak vrlo lak – laptopu i mobilnom telefonu zabranite ulazak u spavaću sobu.

Čekate pravo vrijeme za seks

Odugovlačenje jednostavno nije seksi. Kada se radi o uživanju u strasti, on jednostavno ne mari za to jeste li oprali kosu i nosite li odgovarajući donji veš. Žene ponekad odlažu seks jer osjećaju da nije pravo vrijeme te razmišljaju o svojim nedepiliranim nogama ili neredu koji vlada u stanu. No činjenica je da ukoliko čekate pravi i savršeni trenutak za seks, nikada ga nećete dočekati.

Smijeh za vrijeme seksa

Muškarci obožavaju kada zasmijavaju ženu svojim šalama, ali mrze smijeh ispod pokrivača. Bilo da nije potpuno spreman za seks ili je nespretan u novoj pozi koju isprobavate, u tim trenucima smijeh i kikotanje baš i nisu poželjni jer bi mu koncentracija, ali i želja, mogle drastično pasti, a nesigurnost narasti.

Plišane igračke

Možda obožavate svoje plišane igračke, te ste čvrsto povezani s njima, no vaš partner sigurno ne želi dijeliti krevet s plišanim medvjedićima, slonićima i zečićima. Spavaća soba trebalo bi da bude utočište za dvije stvari – san i seks. Plišane igračke stavite negdje sa strane, gdje se ne ističu previše, jer premda vas podsjećaju na djetinjstvo, drage ljude i lijepe trenutke, teško da će vas inspirisati za seks.

(Ljepota&zdravlje)