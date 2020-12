Deset razloga zašto muškarac ne može da preboli razvod

Pošto su žene emotivnije i osetljivije, smatra se i da teže podnose razvod. Međutim, upravo je suprotno. Naime, muškarci se daleko teže nose sa ovom životnom fazom.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, kod muškaraca se depresija javlja daleko češće nego kod žena. Razvod je stresan i za muškarce i za žene, a u ovom tekstu vam donosimo priče i primere zašto je baš muškarcima ovaj životni period teško pao, piše Econet.ru

Evo zašto razvod teže pada muškarcima:

1. Faktor iznenađenja:

Iako postoje jasne naznake da u braku postoji problem, za muškarca može razvod biti kao „grom iz vedra neba“.

Muškarac je verovatno skon tome da misli da stvari mogu da se poprave. Iako je žena mužu rekla da nije zadovoljna sa njim mnogo, mnogo puta, muškarac ipak njene reči nije doživeo kao zvona za uzbunu. Smatrao je da se to žena rekla zato što voli da se žali, da mu nešto prebacuje. Bio je siguran da je sve uredu. Žena kada vidi, da njeni pokušaji da mužu ukaže na problem ne uspevaju, zatraži razvod. I tu odluku je donela pažljivo, jer uostalom, ona je pokušala da mu ukaže na probleme, a on ništa nije rešio. Sada je muškarac odjednom u šoku. U rukama drži papire za razvod i ne veruje svojim očima. Odkud sada to? Međutim, žena nema taj osećaj šoka i iznenadnog događaja, jer se mentalno pripremila i sada zna šta će dalje da radi sa sobom i svojim životom.

2. Muškarac ne zna da tuguje

Razvod je udarac, tuga, gubitak. A to znači da je potrebno vreme da se taj gubitak prežali. Potrebno je vreme da budete tužni, da plačete, da razgovarate sa voljenim ljudima. Muškarci ne plaču. Proces tugovanja može rezultirati preopterećenjem, a ne iskrenim razgovorom sa prijateljima o tome kako se čovek oseća u tim momentima.

Muškarci često ne znaju sa kim mogu da razgovaraju o tome da razvod boli!

3. Muškarac je često odvojen od svoje dece posle razvoda.

Zastrašujuće je kada su roditelji razdvojeni od svoje dece. Kada se sa njima možeš sastati samo u određeno vreme i pod određenim uslovima. Ne postoji način da sa njima budete svaki dan, da ih posmatrate kako rastu, da delite njihovu radosti i njihovu tugu – a tek to može biti zastrašujuće!

4. Muškarac gubi identitet.

On više ne zna odgovor na pitanje: ko sam ja? Ako je pre razvoda bio glava porodice i muž, šta je sada? Muškarcima je teško da se „nateraju“ na brak, na status muža, a još im je teže kada bez njega ostanu.

5. Muškarci se žure sa započinjanje novih veza

U želji da sam sebi dokaže da je vredan, muškarac će brzo da utrči u drugi brak ili vezu. Umesto da čeka da se smiri posle razvoda, on zatvara oči i „skače“. I to je za većinu muškaraca veći problem od razvoda.

6. Stres nakon razvoda utiče na sva područja života

Zbog osećaja krivice, ogorčenosti i gubitka, čoveku je teško da se skoncentriše na posao. Teško mu je da posluje, zarađuje… Zbog toga većina muškaraca neretko ostaje bez posla odmah posle razvoda.

7. Muškarac ne može da zamisli kako dalje da živi

Muškarci nemaju visoku fleksibilnost i sposobnost da se brzo prilagode promenama, za razliku od žena. Oni će sebi da stvore crnu sliku situacije: gotovo je, ovo je kraj. I proći će mnogo dok muškarac ne shvati kojim putem dalje da krene.

8. Teret finansijskih obaveza

Muškarcu je neprijatno i teško da daje novac ženi koja više nije njegova. Pa čak i ako je taj novac za izdržavanje njegove dece, njemu to ne pada lako. Kada je bio u braku, taj novac koji je davao bio je za negu, pažnju, tanjir čorbice, a sada ne vidi poentu?

9. Pogoršanje zdravlja

Muškarac cveta u porodici, dok u samoći propada. Jer žena (majka i supruga) nadgleda zdravlje cele porodice. Kuva ručak, pere suđe, pere veš, pegla, podstiče svog čoveka da se hrani pravilno, da vežba, šeta i td. Muškarac obraća pažnju na svoje zdravlje samo kada je jako loše, a pre toga ne.

10. Muškarcu je teško da zatraži pomoć

Radije bi tugovao sam, zasipajući bol jakim pićem, nego da se obrati psihologu ili prijateljima za ragovor. On nikad i nikome neće reći o tome koliko ga boli razvod i koliko sumnja u sebe.

(Stil.kurir.rs)