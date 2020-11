Deset stvari zbog kojih ste dobri u krevetu

Vječito pitanje je šta nekoga čini dobrim u krevetu. Da li su to seksualne vještine, zavodljiv pogled, uzdasi ili nešto četvrto? Istina je da to najčešće nema veze sa seksom već sa samim pristupom i karakterom osobe.

Seks je prvenstveno u glavi, a da bi on bio dobar najvažnija je hemija između dvoje ljudi, ali i ovih 10 kvaliteta, prenosi portal "Your Tango":

1. Voljni ste da učite.

2. Zaigrani ste i strastveni.

3. Uz vas se vaš partner/ka osjeća seksi.

4. Samouvereni ste i ne bojite se da budete ranjivi.

5. Avanturistički ste raspoloženi i volite da eksperimentišete.

6. Pričate o svojim potrebama i slušate drugu stranu.

7. Imate vremena i ne žurite u seksu.

8. Uživate u pružanju zadovoljstva jednako kao i u primanju istog.

9. Pružate podršku i ne osuđujete.

10. Potpuno ste prisutni u tim trenucima.

Tehnika, dobra higijena, karakter i hemija između dvoje ljudi bitni su faktori, ali seksualna intimnost zbog koje seks postaje fantastičan je mnogo više od toga. Ona raste i množi se dobrim, zajedničkim iskustvom, razgovorom i radom na sebi.

Ono što nam umanjuje seksualnu vještinu su nedostatak vremena, usredsređenost samo na sebe, inhibicije, manjak tehnike i "mozak koji ne želi da se isključi", pa ne možete potpuno da se uživite u trenutak seksa.

Osim toga, mnogi od nas za sebe ne misle da su seksi, a za to su posebno krivi moderni i nametnuti ideali ljepote. Uz to, neki su i vaspitavani tako da misle da je seks nešto prljavo i sramotno, a to je ogromna mentalna kočnica koja umanjuje seksualni užitak, ali i izvedbu, piše 24sata.hr.